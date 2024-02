La colère des agriculteurs est-elle justifiée?

Un panneau de localité est photographié à l'envers à la suite d'une action de protestation des agriculteurs romands à Ferreyres (VD). KEYSTONE/Valentin Flauraud

Depuis plusieurs semaines, la colère paysanne se fait entendre à travers l'Europe. Les agriculteurs et agricultrices bloquent des routes ou mènent des actions coup de poing pour défendre leurs conditions d'existence. La contestation a également atteint la Suisse. Comprenez-vous la colère des paysannes et paysans? Venez en discuter avec l'offre "dialogue" de la SSR.

Ce contenu a été publié le 08 février 2024 - 10:06

Susanne Stöckl, SRF

Autre langue: 1 Deutsch (de) Ist die Wut der Bäuerinnen und Bauern gerechtfertigt? (original)

Après l'Allemagne et les Pays-Bas, les protestations des agriculteurs et agricultrices ont maintenant atteint la Grèce, la France, la Roumanie et tout récemment l'Espagne. En Suisse, les manifestations sont restées limitées, se concentrant essentiellement en Suisse romande et dans le nord-ouest du pays.

A Genève, quelques centaines d'agriculteurs et une trentaine de tracteurs ont convergé sur la plaine de Plainpalais, tandis que plus de 60 paysans ont défilé depuis la région de Bâle jusqu'en Argovie en passant par Soleure. Au Tessin, des signes isolés de protestation - panneaux de signalisations retournés, bottes en caoutchouc attachées - ont également été constatés.

Les préoccupations des agriculteurs suisses - relayées dans une pétition signée par près de 30'000 personnes - sont similaires à celles d’autres pays. Beaucoup se soucient d’une rémunération plus juste, de prix équitables et de la hausse des coûts de production, mais aussi d'une meilleure reconnaissance du travail ou de la lourdeur bureaucratique.

Contenu externe

Système politique différent

Et pourtant, la contestation est différente, notamment par son ampleur et sa véhémence. Non seulement la Suisse n'a jusqu'à présent pas connu de débordements violents, au contraire de l'Allemagne et de la France, mais le nombre d'agriculteurs qui participent au mouvement est aussi moins important.

Une des explications réside dans le système politique helvétique. Selon Peter Walthard de la Bauernzeitung, les agriculteurs suisses sont davantage entendus à Berne qu'à Paris ou Berlin. «Ici, il y a la concordance, la démocratie directe, le fédéralisme, les circuits courts et une tradition d'implication des partenaires sociaux et de recherche du dialogue.»

En Allemagne, par exemple, on a le sentiment que les préoccupations du monde agricole ne sont pas entendues ni prises en compte par la politique, explique à SRF le rédacteur en chef de l'hebdomadaire agricole de Suisse.

Contenu externe

Différences sur le marché

L'environnement du marché est également différent. «Les petites exploitations familiales peuvent avoir une meilleure chance de survie (en Suisse), si l'on pense à l'agriculture de montagne. En revanche, dans l'Union européenne, la pression est extrêmement forte pour avoir des exploitations plus grandes, qui peuvent aussi produire à des prix plus bas.»

Néanmoins, des actions de protestation plus sévères pourraient également avoir lieu en Suisse. «Je ne peux pas exclure la possibilité que l'Union des paysans bernois appelle à une manifestation pacifique avec des barrages routiers», a ainsi déclaré le président de l'Association des paysans bernois, Jürg Iseli.

Qu'est-ce que "dialogue" ?

L'équipe de «dialogue» vous propose une série d'articles de toutes les régions du pays traduits avec l'aide de l'intelligence artificielle ainsi qu'un débat multilingue. Vous pouvez facilement participer à la discussion dans votre langue nationale ou en anglais et partagez votre opinion avec toute la Suisse. Cette offre éditoriale de la SSR vise à promouvoir le dialogue entre les différentes régions du pays, au-delà des barrières linguistiques.

Traduit de l'allemand par Didier Kottelat

Plus Plus Ombres et lumières de la place financière suisse Le célèbre secteur financier suisse se compose de plusieurs éléments cruciaux.

Articles mentionnés Ombres et lumières de la place financière suisse

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative