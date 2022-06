Ce contenu a été publié le 09 juin 2022 - 17:45

Chères amies et chers amis de la démocratie,

C’est pour bientôt: cinq nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité vont prendre place dans les fauteuils gris foncé de la «Salle norvégienne» au siège des Nations unies à New York. Et parmi eux, pour la première fois, la Suisse.

Le troisième plus jeune membre de l’organisation prendra ainsi place en 2023 et 2024 dans ce qui est peut-être l’organe de décision le plus puissant au monde. Selon l’article 24 de la Charte des Nations unies en effet, le Conseil de sécurité se voit conférer «la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales».

Cette élection historique de la Suisse, qui s'est préparée depuis plus d'une décennie à sa nouvelle tâche, survient à un moment extrêmement difficile: avec la Russie, le Conseil de sécurité compte en effet un pays qui, de par sa guerre d'agression contre un autre membre de l'ONU, l'Ukraine, viole la Charte de l'ONU ainsi que le droit international depuis près de quatre mois.

Comme son pays est un des membres permanents du Conseil, qui dispose du droit de veto contre toutes ses décisions, le président Poutine remet ainsi brutalement en question l'ordre mondial établi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

En tant que futur membre du Conseil de sécurité, la Suisse est désormais confrontée à de grands défis: que peut faire un petit pays du centre de l'Europe pour contribuer à la «paix du monde» dans ces conditions difficiles ? Quelles sont les possibilités et les limites que lui donne et que lui impose sa neutralité?

Et comment le mandat de promotion des droits humains et de la démocratie, ancré dans la Constitution fédérale, peut-il être mis en œuvre dans le monde via cette nouvelle plateforme qu’offre le Conseil de sécurité des Nations unies?

SWI swissinfo.ch a consacré une série d'articles à ces questions et à bien d'autres débats autour de la candidature et de l'élection de la Suisse au Conseil de sécurité. Chères lectrices et chers lecteurs, vous êtes cordialement invités à participer à la discussion dans nos débats sur la démocratie en dix langues - mais vous pouvez aussi me contacter directement.

Avec mes salutations amicales,

Bruno Kaufmann

Correspondant sur la démocratie à l’international et coordinateur de la rubrique consacrée à la démocratie chez SWI swissinfo.ch.

