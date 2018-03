Le gouvernement a consacré mercredi une nouvelle séance spéciale à l'avenir des caisses publiques. En plus de confirmer les grandes lignes du programme d'économies annoncé en automne (4,5 milliards sur trois ans), il a concrétisé le projet de réexamen des tâches de la Confédération. L'objectif désormais visé de 2,7 milliards est supérieur de 400 millions à celui évoqué en avril 2008. Le plan compte désormais une cinquantaine de mesures réalisables à court terme. Ce paquet comprend des abandons de tâches de faible ou de moyenne importance, des réductions de subventions, le report d'investissements – en particulier dans le secteur des autoroutes et des tunnels – ainsi que des réformes «relativement simples». Le poste le plus important de ce volet concerne l'assurance invalidité. La baisse du nombre des nouvelles rentes doit permettre de réduire la facture de plus de 100 millions de francs par année. Les mesures prévues à long terme, qualifiées de complexes, sont au nombre de trente environ. Il s'agit notamment d'une «réforme complète des rentes» dans le cadre de la 12e révision de l'assurance vieillesse. Gains escompté: 650 millions pour la seule année 2015. Le projet d’épargne concocté par la gouvernement va maintenant être soumis au Parlement. swissinfo.ch et les agences

Le gouvernement dévoile son plan d’épargne 25. février 2010 - 12:22 Le programme d'économies 2011-2013 et le réexamen des tâches doivent permettre d'alléger le budget de la Confédération de 2,7 milliards à partir de 2015. Berne entend revoir la voilure surtout dans les domaines des assurances sociales et des transports. Le gouvernement a consacré mercredi une nouvelle séance spéciale à l'avenir des caisses publiques. En plus de confirmer les grandes lignes du programme d'économies annoncé en automne (4,5 milliards sur trois ans), il a concrétisé le projet de réexamen des tâches de la Confédération. L'objectif désormais visé de 2,7 milliards est supérieur de 400 millions à celui évoqué en avril 2008. Le plan compte désormais une cinquantaine de mesures réalisables à court terme. Ce paquet comprend des abandons de tâches de faible ou de moyenne importance, des réductions de subventions, le report d'investissements – en particulier dans le secteur des autoroutes et des tunnels – ainsi que des réformes «relativement simples». Le poste le plus important de ce volet concerne l'assurance invalidité. La baisse du nombre des nouvelles rentes doit permettre de réduire la facture de plus de 100 millions de francs par année. Les mesures prévues à long terme, qualifiées de complexes, sont au nombre de trente environ. Il s'agit notamment d'une «réforme complète des rentes» dans le cadre de la 12e révision de l'assurance vieillesse. Gains escompté: 650 millions pour la seule année 2015. Le projet d’épargne concocté par la gouvernement va maintenant être soumis au Parlement. swissinfo.ch et les agences