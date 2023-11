Le loup se propage en Suisse: faut-il le tirer ou le protéger?

© KEYSTONE/Alexandra Wey

En Suisse, lorsqu'il est question du loup, les esprits s'échauffent. La semaine passée, les éleveurs ont poussé un ouf de soulagement à la suite de la décision du Conseil fédéral d'autoriser le tir préventif du prédateur. Mais cette décision a également suscité de vives critiques de la part des défenseurs de la nature. Et vous, qu'en pensez-vous?

Le loup s'est largement répandu sur le territoire national ces dernières années. En conséquence, le nombre d'animaux de rente tués a également augmenté, passant de quelques centaines dans les années 2010 à près de 1500 l'an dernier. La Confédération a réagi et, à partir du 1er décembre, la protection du loup sera assouplie. Le prédateur pourra désormais être abattu de manière préventive, avant même qu'il n'ait fait des dégâts. Les nouvelles règles pourraient conduire à la disparition de 70% des meutes du pays.

La révision de l'ordonnance sur la chasse fait le bonheur des éleveurs de moutons, qui se disent fatigués par les attaques du loup. Dans les Grisons, on s'apprête déjà à abattre quatre des douze meutes du canton ainsi que plusieurs autres individus appartenant à d'autres meutes. Mais du côté des défenseurs de la nature, cette réforme fait grincer des dents. Les associations dénoncent une décision «arbitraire, unilatérale et contraire aux connaissances scientifiques sur la protection des espèces».

Le témoignage d'un berger au bout du rouleau, les justifications d'un éleveur qui s'est fait justice lui-même, un article sur les problèmes posés par des chiens de garde jugés trop bruyants et agressifs ou encore les espoirs placés dans un collier anti-loup censé protéger les troupeaux: pour vous informer sur la question du loup, l'équipe de «dialogue» a rassemblé pour vous ci-dessous une vaste sélection de vidéos, d'audios et d'articles de fond venus de toute la Suisse et traduits pour vous en cinq langues.

Alors, quelle est votre opinion? Faut-il tuer les loups à titre préventif s'ils constituent une menace pour le bétail? Ou faut-il mieux protéger le prédateur au nom de la sauvegarde de la biodiversité? Les mesures de protection des troupeaux doivent-elles être promues et financées plus largement? Partagez votre avis sur notre plateforme de débat en ligne, un espace modéré et traduit dans les quatre langues nationales et en anglais.

