Le ministre de la Défense sera opéré 06. novembre 2008 - 17:24 Quelques semaines seulement après le ministre des Finances, c'est au tour du ministre de la Défense d'être hospitalisé. Samuel Schmid sera opéré vendredi matin en raison d'une inflammation aïgue de la vésicule biliaire. Les résultats des examens médicaux effectués jeudi matin à l'hôpital ont révélé que Samuel Schmid, qui aura 62 ans le 10 janvier prochain, souffrait d'une inflammation sévère de la vésicule biliaire, mais sans complications. Il sera opéré vendredi pour lui enlever cet organe. Il s'agit d'une intervention de routine pratiquée tous les jours, a assuré son médecin. Si aucune complication n'apparaît par la suite, le ministre de la Défense pourra rentrer chez lui en début de semaine et reprendre le travail immédiatement. Le ministre de la Défense et des Sports avait assisté mercredi à la séance hebdomadaire du Conseil fédéral avant de prendre un repas avec ses collègues du gouvernement. De retour à son bureau dans l'après-midi, il avait commencé à souffrir du ventre et était rentré chez lui. Sur conseil de son médecin, il s'était rendu à l'hôpital. Après Hans-Rudolf Merz, Samuel Schmid est le deuxième conseiller fédéral à devoir être opéré en l'espace de deux mois. Le ministre des Finances avait dû subir un quintuple pontage coronarien le 21 septembre après un accident cardio-vasculaire. Il a repris ses fonctions lundi dernier.