Les salaires élevés des hauts cadres du CICR fâchent

À son arrivée en 2010, Yves Daccord touchait un salaire de 300'000 francs, qui a augmenté par la suite. Face aux critiques, le CICR se justifie d’offrir des salaires compétitifs. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Les langues se délient à l’interne du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), frappé par une crise financière sans précédent et forcé de licencier 1800 personnes sur un total de 22'700 employés. Dans ce climat très tendu, les critiques contre la hiérarchie sont nombreuses. La RTS a enquêté sur les avantages offerts aux plus hauts cadres de l’organisation.

Ce contenu a été publié le 22 juin 2023

Ludovic Rocchi, RTS

Les chiffres qui circulent à l’interne émanent des données du fisc américain, qui contiennent tous les salaires et les autres avantages financiers dédiés aux postes à responsabilité. Le CICR doit fournir ces informations comme toute autre organisation de charité qui veut être exemptée d’impôts aux États-Unis.

Les données fiscales rendues publiques s’arrêtent pour l’instant à 2021. En convertissant les dollars en francs suisses, on constate que des records ont été atteints pendant les années 2010, celles du règne de l’ancien président Peter Maurer. Il a touché jusqu’à 437'000 francs par année. L’ancien directeur général Yves Daccord, lui, a atteint 330'000 francs.

Chiffres confirmés par le CICR

Le CICR a confirmé ces chiffres à la RTS et a accepté de préciser leur évolution: l’ancien secrétaire d’État Peter Maurer a été nommé en 2012 avec un salaire initial de 390'000 francs, qui a donc été augmenté de plus de 40'000 francs par la suite. Historiquement, le rôle de directeur général est un peu moins bien payé. À son arrivée en 2010, Yves Daccord touchait 300'000 francs. Il a aussi été augmenté par la suite. Cette tendance à la hausse connaît actuellement un coup d’arrêt. La nouvelle présidente du CICR Mirjana Spoljaric doit se contenter de 390'000 francs et le directeur général Robert Mardini touche, lui, 320'000 francs de salaire de base.

Selon les données du fisc américain, les plus hauts cadres ont aussi droit à un défraiement annuel allant de 18'000 à 24'000 francs. En 2021, les six autres membres de la direction touchaient des salaires compris entre 250'000 et 290'000 francs. Autre salaire en haut de la liste, celui du vice-président du CICR, Gilles Carbonnier, qui touche environ 290'000 francs par an.

Les grandes agences de l’ONU comme point de comparaison

Ces rémunérations sont régies par une grille salariale pour les membres de la direction, alors que les montants pour la présidence et le directeur général sont fixés par le comité du CICR et sa commission de rémunération. L’organisation phare de la Genève internationale défend la hauteur des rémunérations offertes à ses plus hauts cadres, comme l’a expliqué à la RTS la directrice des Ressources humaines Claire Sperandio: «C’est une organisation qui s’est énormément professionnalisée, avec plus 20'000 employés et plus de 2 milliards de francs de budget. Nous avons donc besoin dans nos fonctions dirigeantes des meilleurs talents possible. Pour ce faire, on se doit d’être attractifs et compétitifs, le salaire en fait partie».

La directrice RH précise que «le CICR se situe en moyenne 20% en dessous des autres acteurs du secteur», selon des comparaisons régulièrement effectuées notamment avec les grandes agences de l’ONU. Ce point de comparaison est critiqué par un ancien du CICR, le conseiller national (Verts/GE) Nicolas Walder: «Le CICR devrait se montrer plus modeste sur ses rémunérations et ferait mieux de s’aligner sur des ONG que sur les agences de l’ONU. Il en va de la crédibilité de l’organisation qui a par ailleurs besoin d’être soutenue plus que jamais par la Suisse».

Coûteuses indemnités de départ

Un autre avantage financier alimente les critiques sur la «Rolls de l’humanitaire», comme certains appellent le CICR à Genève. Il s’agit d’un système d’indemnités de départ lié à l’ancienneté, qui s’applique aux membres de la direction quand leur mandat prend fin. Les données du fisc américain font apparaître en 2021 un versement de plus de 300'000 francs à Yves Daccord, alors qu’il a quitté son poste de directeur général en juin 2020.

Le CICR indique à la RTS qu’il s’agit d’un versement «tout à fait normal et réglementaire», qui correspond à une indemnité de départ de 12 mois de salaire, le maximum prévu si on a été plus de 16 ans au service du CICR, ce qui était le cas d’Yves Daccord. Mais il est parti de son plein gré après une fin de carrière passée au poste de directeur général.

>>> La réaction d’Yves Daccord, invité de la Matinale RTS, ce jeudi 22 juin

Contenu externe

Comment justifier le versement d’une indemnité de départ, alors que le système a été conçu à la base pour accompagner les reconversions après de longues missions à l’étranger, puis étendu à l’ensemble du personnel dont le contrat n’est pas renouvelé ou prend fin? Selon le CICR, le cas des membres de la direction est différent, car ils ont des mandats de quatre ans, renouvelables ou pas. «Il faut qu’ils puissent se consacrer à leur mandat jusqu’au dernier jour et ne pas penser à la suite, explique Claire Sperandio. Les indemnités de départ font partie d’une offre qu’on veut attractive et compétitive».

Ce système a coûté cher au CICR qui a renouvelé l’entier de sa direction ces trois dernières années. A part le directeur général, six autres membres de la direction sont partis. Le CICR a refusé d’indiquer à la RTS la somme consacrée à leurs indemnités de départ: «Nous considérons que de manière générale les salaires exacts des membres de notre personnel sont privés et confidentiels».

Il faudra donc attendre les prochaines publications du fisc américain pour avoir les chiffres précis. Selon notre estimation, cinq des six membres de la direction remplissaient les critères d’ancienneté pour toucher l’indemnité maximale de 12 mois de salaire. Au total, cela peut représenter plus d’un million de francs d’indemnités.

Articles mentionnés La Suisse joue gros dans ses négociations avec l’UE

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative