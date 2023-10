Avec 11 sièges en moins au National, les partis verts ont-ils dépassé leur zénith?

© Keystone / Urs Flueeler

Verts et Vert'libéraux ont perdu des plumes lors des élections fédérales. Au Conseil national, les Verts perdent 5 sièges, les Vert'libéraux 6. Pour certains, c'est le signe que les partis écologistes ont atteint leur apogée et qu'ils vont désormais stagner voire dépérir. Pour d'autres, en revanche, la crise climatique est une voie royale pour l'écologie politique. Et vous, qu'en pensez-vous? Participez à la discussion avec «dialogue», une offre de la SSR.

Ce contenu a été publié le 26 octobre 2023 - 14:27

Claire Micallef

Tout est une question de climat. Il y a quatre ans, c'est le changement climatique qui redessinait le paysage politique suisse, dopant les scores des deux partis écologistes, les Verts et les Vert'libéraux. Aujourd'hui, c'est le climat social et géopolitique - explosion des coûts de la vie, retour de la guerre en Europe, immigration - qui se rappelle aux partis et aux électeurs, faisant monter les deux grandes formations de gauche et de droite que sont le PS et l'UDC.

Le dérèglement climatique n'a certes pas disparu du débat - loin s'en faut -, mais il semble ne plus avoir autant d'effet sur l'électorat. Comment expliquer ce phénomène? D'aucuns évoquent une certaine lassitude face à des discours trop alarmistes. D'autres avancent l'hypothèse d'une population résignée face à une crise climatique devenue trop grave. Ou est-ce simplement parce que tout le monde, et plus seulement Les Verts, parle dorénavant du climat?

Pour éclairer ces questions, la plateformeLien externe «dialogue» de la SSR vous propose une sélection d'articles, de vidéos et d'audios venus des quatre coins du pays, traduits pour vous en cinq langues.

Contenu externe

La plateforme «dialogue», c'est aussi un espace de discussionLien externe. Nous nous demandons cette semaine si les partis écologistes ont dépassé leur zénith. Vous pensez que ces formations font déjà partie du passé ou, au contraire, qu'elles représentent l'avenir de la politique? Vous estimez, comme le conseiller d'Etat genevois Antonio Hodgers, que Les Verts devraient abandonner les discours apocalyptiques pour proposer une écologie plus positive. Venez en débattre avec toute la Suisse, dans les quatre langues nationales et en anglais.

Contenu externe

Qu'est-ce que «dialogue»?

Cette nouvelle offre éditoriale vise à favoriser le dialogue entre les différentes régions du pays, sans barrières linguistiques.









En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative