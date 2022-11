Les relations Suisse-Qatar à l’aune de la Coupe du monde de football

Le Qatar n'est peut-être que le cinquième partenaire commercial de la Suisse au Moyen-Orient, mais, s'agissant du matériel de guerre, il est son premier client. © Keystone / Laurent Gillieron

Les critiques internationales relatives au respect des droits de l'homme au Qatar assombrissent la Coupe du monde 2022. Elles n'ont toutefois pas réussi à détourner l'élite économique et politique suisse de l'attrait du pouvoir d'achat qatari.

16 novembre 2022

Si celles et ceux qui arpentent les allées du pouvoir en Suisse ressentent un certain malaise face à la controverse suscitée par le prochain tournoi de football, ils le gardent le plus souvent pour eux. Selon le gouvernement, le dialogue et le soutien aux réformes mises en œuvre au Qatar sont en principe plus efficaces que de snober les hôtes de la Coupe du monde. Il n'est donc pas question de boycotter l'événement.

En public, les dirigeant-es suisses adoptent parfois une attitude prudente en matière de droits humains. En revanche, elles et ils ne cachent pas leur désir de conclure des accords commerciaux lucratifs avec cet État riche en énergie ou d'obtenir une part de son gaz naturel liquéfié. Le ministre des Finances, Ueli Maurer, qui se rend fréquemment au Qatar et qui quittera ses fonctions à la fin de l'année, y effectuera un dernier voyage officiel pour discuter avec son homologue Ali Ben Ahmed Al Kuwari et assister au match Suisse-Brésil du 28 novembre.

Le Qatar et la Suisse célébreront le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2023. Les deux pays sont culturellement très différents, mais ce sont de petits pays qui jouent un rôle important dans la politique et les affaires internationales, selon l'ambassadeur suisse à Doha Edgar Dörig. Il a d'ailleurs qualifié les relations entre les deux pays d'«excellentes».

Quels sont les intérêts économiques de la Suisse au Qatar?

Avec un volume d'échanges totalisant 708 millions de francs suisses en 2021, le Qatar n'est que le cinquième partenaire commercial de la Suisse au Moyen-Orient. Les Émirats arabes unis arrivent en tête de liste. Les montres, les bijoux, les métaux précieux et les produits pharmaceutiques représentent la plupart des exportations suisses vers l'émirat. En 2021, les échanges commerciaux ont connu une chute vertigineuse de 52% par rapport à 2020.

Ces chiffres ne racontent toutefois pas toute l'histoire. Le Qatar, qui a été accusé par ses voisins du Golfe de financer des groupes extrémistes, est devenu le premier client de l’industrie de l’armement helvétique. En 2021, il a acheté des systèmes suisses de défense aérienne d'une valeur de près de 210 millions de francs suisses pour assurer la sécurité des stades de la Coupe du monde. Cet automne, Berne a également approuvé la vente au Qatar de 6000 munitions pour l'Eurofighter, l'avion de combat européen, pour un montant non divulgué.

Signe de l'importance qu'il accorde à Doha, le Swiss Business Hub, qui offre une aide aux entreprises suisses désireuses de s'implanter sur les marchés étrangers, a son bureau du Moyen-Orient dans la capitale qatarie. Quelque 30 firmes suisses implantées au Qatar emploient environ 1000 personnes dans le pays.

Mais la Suisse n'est pas rassasiée. En septembre, lors de la première réunion d'un forum appelé Commission mixte Suisse-Qatar, Ueli Maurer s'est entretenu avec son homologue qatari sur les opportunités économiques, selon la faîtière des entreprises economiesuisse. Dans un contexte de crise énergétique et de guerre en Ukraine, l'achat de gaz naturel liquéfié au premier exportateur mondial a été l'un des principaux sujets de discussion, les Qataris étant apparemment ouverts à l'approvisionnement du marché suisse.

Au Qatar, les banques suisses sont aussi en pleine expansion. Au début de l'année, UBS a annoncé son intention d'y créer un centre de services. Credit Suisse a quant à lui déclaré qu'il allait ouvrir un nouveau centre technologique en partenariat avec l'Investment Promotion Agency Qatar.

D'autres secteurs souhaitent également tirer parti du pouvoir d'achat dans l'émirat. Des hôpitaux et des hôtels suisses sont à la recherche de partenariats au Qatar, aurait déclaré Edgar Dörig aux délégué-es d'un événement consacré à l'hôtellerie en juillet. Outre la dynamisation du tourisme médical en Suisse, l'objectif des cliniques suisses est de continuer à traiter les riches patient-es qataris qui rentrent chez eux après un traitement dans le pays alpin.

Quels sont les intérêts du Qatar en Suisse?

Il y a un peu plus de dix ans, le fonds souverain qatari, la Qatar Investment Authority (QIA), a commencé à faire des emplettes en Suisse, notamment en devenant propriétaire d'hôtels de luxe comme le Schweizerhof à Berne et le Bürgenstock Resort sur le lac des Quatre-Cantons, pour un investissement total de près d'un milliard de francs suisses. Au plus fort de la crise financière, elle a contribué à soutenir Credit Suisse en achetant des obligations convertibles et en prenant une participation de 5 % au capital de la banque.

Hall de l'hôtel cinq étoiles Schweizerhof, au centre de Berne, qui est resté vide et abandonné pendant des années jusqu'à ce qu'il soit racheté par la Qatar Investment Authority en 2009 et rénové. Keystone / Peter Schneider

Aujourd'hui, on s'attend à ce que la QIA augmente ses parts après l'annonce de suppressions d'emplois et de restructurations dans un contexte de pertes trimestrielles successives.

Le Salon international de l'automobile de Genève — une autre organisation en perte de vitesse — a conclu un accord avec Qatar Tourism pour amener cet événement populaire à Doha. Après avoir annulé son exposition annuelle à Genève trois années de suite en raison de la pandémie de Covid-19, le salon de l'automobile se tiendra exclusivement dans la capitale qatarie en 2023.

Mais les intérêts qataris en Suisse ne se limitent pas aux affaires. Selon un livre publié en 2019 par deux journalistes français, l'émirat a financé des mosquées et des centres islamiques en Suisse et dans d'autres pays européens à hauteur de 80 millions de francs suisses grâce à un réseau de connexions proches des Frères musulmans.

La Suisse a également été le lieu d'autres activités potentiellement douteuses. Dans le cadre d'une enquête, la télévision publique SRF a rapporté que le Qatar avait engagé d'anciens agents de la CIA pour espionner des responsables de la FIFA en Suisse, dans le but d'éviter que le Qatar ne perde sa candidature à la Coupe du monde, en proie à des accusations de corruption. SWI swissinfo.ch a également rendu compte des efforts déployés par le Qatar ces dernières années pour mener sa diplomatie depuis Genève afin de façonner son image de champion de la transparence dans le sport.

La Suisse aide-t-elle le Qatar à améliorer son bilan en matière de droits humains?

Les droits humains font partie des priorités de la politique étrangère suisse pour le Qatar. La Suisse «aborde régulièrement les questions relatives aux droits de l'homme» lors de fréquents échanges bilatéraux, y compris à haut niveau, indique le Département des affaires étrangères (DFAE). Ces discussions «ouvertes» sont possibles précisément en raison des bonnes relations entre les deux pays, ajoute-t-il.

Edgar Dörig a récemment participé à un dialogue «confidentiel» sur les droits humains dans le sport, organisé à Doha par le Centre pour le sport et les droits de l'homme. Basé à Genève, celui-ci perçoit un financement annuel de 180 000 francs suisses de la part du DFAE.

Quant au sort des travailleurs migrants, le ministère affirme qu'il est «engagé depuis plus de dix ans dans l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie» dans la région. Un protocole d'accord sur la migration de travail signé par Berne et Doha en 2018 et renouvelé en 2022 vise, selon les termes du ministère, à «inspirer le processus de réforme qatari par des expériences suisses concrètes». La mise en œuvre, qui est un point central du protocole d'accord, a été problématique pour le Qatar — les travailleurs ont déposé des milliers de plaintes pour salaires impayés et conditions de vie insalubres, même après l'entrée en vigueur de la nouvelle législation du travail.

Quel est le sentiment de la population suisse à l'égard de la Coupe du monde?

La fierté de voir l'équipe nationale se qualifier pour le tournoi se mêle à l'inquiétude liée au bien-être des travailleurs migrants, qui représentent 95 % de la main-d'œuvre au Qatar. De nombreuses villes suisses ont choisi de ne pas organiser de fan zones ou de visionnages publics, en invoquant la situation des droits humains au Qatar.

Une écrasante majorité de personnes en Suisse souhaite également que la FIFA, dont le siège est à Zurich, indemnise les travailleurs au Qatar. Par ailleurs, l'Association suisse de football a signé ce mois-ci, avec neuf autres fédérations nationales d'Europe, une lettre demandant à la FIFA des «réponses concrètes» sur la situation des travailleurs migrants dans le pays hôte.

De leur côté, les élu-es de Berne ont pris leurs distances par rapport à l'événement à venir. La radio publique RTS a rapporté que sur 246 parlementaires, seuls cinq — tous issus de l'Union démocratique du centre (UDC) — avaient accepté l'invitation de l'ambassade du Qatar à participer à une réception de la Coupe du monde en septembre.

Traduit de l'anglais par Emilie Ridard

