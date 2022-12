Ce contenu a été publié le 22 décembre 2022 - 12:30

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les crises, les conflits et les guerres ont fait de 2022 une année au cours de laquelle le monde n'a guère progressé: ni dans la protection du climat, ni dans la promotion de la paix, ni dans le développement de la démocratie.

Néanmoins, après bientôt trois ans de pandémie, il apparaît clairement que de nombreux pays ont appris à gérer le coronavirus sans pour autant sacrifier la liberté sociale de leurs citoyennes et citoyens. Même dans le pays le plus peuplé au monde, la Chine, les dirigeants politiques ont dû reconnaître ces dernières semaines que leur stratégie «zéro Covid» avait échoué. Et ce, après que des protestations publiques contre le régime totalitaire du président Xi Jinping ont eu lieu pour la première fois depuis de nombreuses années.

Dans d'autres pays autocratiques, notamment en Iran, mais aussi en Turquie ou en Hongrie, les appels à la liberté et à la démocratie se sont également multipliés au sein de la population. Seule la Russie, où le régime de Vladimir Poutine mène depuis février une guerre d'agression brutale et contraire au droit international contre son voisin souverain, l'Ukraine, ne laisse pour l'instant que deux choix aux voix critiques dans sa population: partir ou se taire.

À quelques jours de la nouvelle année, le tableau est donc ambigu. Les autocrates du monde entier ont causé d'énormes dégâts au cours des douze derniers mois; dans le même temps, de nombreuses et nombreux défenseurs de la démocratie ont pris conscience du fait que les sociétés libres d'aujourd'hui et de demain ont besoin que l'on s'engage davantage pour elles. Et ce sur tous les fronts, allant de médias libres et indépendants à la défense concrète des droits démocratiques, en passant par des possibilités de participation citoyenne plus innovantes et plus inclusives.

La rédaction de la rubrique Démocratie de SWI vous remercie de l'intérêt que vous portez à nos publications, de votre engagement dans les débats menés en dix langues et de vos suggestions et souhaits à notre égard!

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et, nous l’espérons, une année 2023 moins turbulente.

Bruno Kaufmann

Coordinateur de la rédaction Démocratie de swissinfo.ch

