Les bombes continuent de tomber en Ukraine et les exactions perdurent. Qui plus est, les responsables russes de cette attaque contre un voisin souverain déforment quotidiennement les réalités, à tel point que même dans des sociétés libres et démocratiques comme la Suisse, il arrive que l'on accorde du crédit au récit russe.

Lorsque je suis arrivé à la gare de Lugano en début de semaine dernière, en pleine nuit et sous l'orage, un taxi m'a conduit à l'endroit où j'allais passer la nuit. Son chauffeur était fermement convaincu que les États démocratiques de ce monde sont responsables de la guerre en Ukraine: "J'admire Poutine parce qu'il fait ce qu'il doit faire", m'a-t-il dit.

Le court trajet sous les trombes d'eau ne nous a pas permis d'entamer une véritable conversation, par exemple sur le fait que ce "Poutine" fait taire et disparaître de plus en plus systématiquement les voix contradictoires au Kremlin et dans toute la Russie. Ou sur le fait qu'un congrès tel que la Conférence sur la reconstruction de Lugano, à laquelle j'ai participé, a offert à d'innombrables personnes jouant les rôles les plus divers une occasion particulière: celle d'échanger en personne pour la première fois depuis le début de la guerre, loin des projecteurs, et élaborer ensemble des plans pour renforcer la démocratie en Ukraine, en Europe et dans le monde.

La liberté d'expression est l'une des conditions fondamentales de nos sociétés démocratiques. Elle permet (mais ne garantit pas), quelles que soient les différences et les contradictions, une cohabitation pacifique - sans bombes, crimes de guerre et mensonges imposés par l'État.

Depuis le début de la guerre, SWI swissinfo.ch rend compte des possibilités de reconstruction démocratique, donne une voix à la liberté d'expression dans le monde entier, s'interroge et mène des recherches sur la position de ces libertés fondamentales, aussi dans un pays comme la Suisse.

Votre opinion et vos réflexions à ce sujet, chères lectrices et lecteurs de cette newsletter, nous intéressent. Participez à nos débats sur la démocratie en dix langues - ou contactez-moi directement.

