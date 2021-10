Paradoxe des flux de capitaux: et si les pays riches étaient financés par les pays émergents?

C’est un casse-tête pour les économistes: au lieu d’affluer des pays développés vers les pays en développement, les flux de capitaux font surtout le chemin inverse. Des centaines de milliards de dollars fuiraient ainsi des pays émergents chaque année vers les pays riches, dont la Suisse.

Ce contenu a été publié le 11 octobre 2021 - 10:25

Ma spécialité est de raconter des histoires, de décrypter ce qui se passe en Suisse et dans le monde à partir de données et de statistiques. Expatriée en Suisse depuis plusieurs années, j’étais auparavant journaliste multimédia à la Radio Télévision suisse (RTS).

Plus de 160 milliards de dollars, soit environ l’équivalent du produit intérieur brut (PIB) de la Hongrie: c’est le montant «sans précédent» alloué par les pays développés à l’aide publique au développement (APDLien externe) en 2020, a annoncéLien externe l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ce printemps.

En cette année de pandémie, la moitié des Etats donateurs ont augmenté leur contribution pour aider les pays moins avancés à faire face. C’est le cas de la Suisse, qui a versé 3,5 milliards de dollars, presque 9% de plus que l’année précédente.

Même avant la crise sanitaire globale, l’APD était en progression constante et a plus que doublé depuis 2000, malgré la crise de 2008. En moyenne 120 milliards de dollars ont été versés chaque année, plus de 2500 milliards de dollars cumulés en 20 ans – presque le PIB annuel de la France.

Mais beaucoup de spécialistes relativisent l’ampleur de l’aide fournie par les pays de l’OCDE. Déjà parce que beaucoup d’entre eux, notamment la Suisse, n’en font pas assez au regard de leurs engagements internationaux (SWI swissinfo.ch y a consacré l’article ci-dessous). Alors que l’objectif des membres du Comité d’aide au développement est d’allouer 0,7% de leur revenu national brut à l’APD, cette part n’a atteint que 0,32% l’année dernière.

Et selon certains, cela pourrait aussi entretenir l’idée que l’argent circule à sens unique des pays donateurs vers les pays en développement, alors que les choses ne sont pas si simples. C’est par exemple ce qu’écrivait Jason HickelLien externe, spécialiste britannique d’économie politique et d’inégalités globales, dans le GuardianLien externe en 2017:

«On nous raconte depuis longtemps une histoire (…) selon [laquelle] les nations riches de l'OCDE donnent généreusement de leurs richesses aux nations plus pauvres (…) pour les (…) faire progresser sur l'échelle du développement. (…) Cette histoire est si largement propagée (…) que nous en sommes venus à la considérer comme allant de soi.» Or, les Etats riches reçoivent beaucoup plus de flux financiers en provenance des économies émergentes que l’inverse.

L’aide au développement n’est certes pas pensée pour être une compensation financière de toutes les inégalités. Mais elle est «minime au regard de l’ampleur des déséquilibres», estime Rachid BouhiaLien externe, économiste à la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), basée à Genève.

Responsable des affaires économiques au sein de la division globalisation et stratégies de développement, il est le co-auteur d’une note de synthèseLien externe parue au printemps 2020, qui est l’un des travaux les plus récents sur le sujet.

Le graphique de la CNUCED représente le transfert net de ressources financières, c’est à dire les entrées totales de ressources et les investissements provenant de l'étranger, moins les sorties totales de ressources (incluant les augmentations des réserves de change et les paiements de revenus aux investissements étrangers). La méthodologie utilisée a été approuvée par les Nations unies dans les années 1980.

La publication montre que le montant total des flux financiers qui sortent des pays en développement excède largement ceux qui y entrent depuis les pays riches (l’aide au développement, mais aussi les investissements directs étrangers ou encore les flux commerciaux).

Un phénomène qui profite à la Suisse

Le phénomène étant global, il n’est pas possible d’estimer isolément à quel point il profite à la Suisse. Mais par son statut de place économique de premier plan et ses atouts (excédent commercial, monnaie stable, actif financiers sûrs, etc.), la Suisse «coche beaucoup de facteurs» pour attirer les flux financiers étrangers et être l’un des pays bénéficiaires du système, indique Rachid Bouhia.

Parce qu’elle est l’une des principales plaques tournantes mondiales du commerce des matières premières et abrite de nombreux sièges de multinationales actives dans les pays en développement, la Suisse est aussi à risque d’attirer des flux financiers illicites (explications plus bas). Des organisations non gouvernementales (ONG) l’appellent régulièrement à faire plus, à l’exemple de Global Financial IntegrityLien externe, lui reprochant un système bancaire et fiscal encore déloyal.

Professeur d’économie du développement à l’Institut universitaire de hautes études internationales et du développement (IHEID) à Genève, Gilles CarbonnierLien externe note que «de manière multilatérale, la Suisse a fait des efforts (…) avec une série de mesures visant à avoir un système plus juste en termes de taxation et de fiscalité» mais qu’«il y a encore un long chemin à parcourir.» Selon le professeur, «il serait dans l'intérêt de la Suisse de prendre le leadership pour tenter de mettre de l'ordre».

End of insertion