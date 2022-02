Des vents contraires pour l’industrie du tabac

Keystone / Peter Schneider

La publicité pour le tabac devrait connaître un nouveau coup de frein. Selon la première projection publiée par l’institut gfs.bern, une majorité de la population devrait accepter l’initiative «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac». Le vote des cantons pourrait toutefois réserver une surprise.

Il y a une bonne vingtaine d’années déjà que la fumée du tabac n’est plus en odeur de sainteté en Suisse. La cigarette a déjà été refoulée de la plupart des espaces publics et il est devenu plus difficile de faire de la publicité en faveur des produits du tabac.

Mais le vote de ce dimanche pourrait marquer une étape supplémentaire. Une initiative populaire demandant des règles plus strictes en matière de publicité pour limiter l’attrait de la cigarette auprès des personnes mineures a en effet de bonnes chances de passer la rampe.

Double majorité

La première projection de l'institut gfs.bern prévoit l'acceptation de cette initiative par le peuple. Le résultat serait assez net avec 57,9% de oui et 42,1% de non.

Mais pour être acceptée, une initiative populaire demande une double majorité, c’est-à-dire à la fois du peuple et des cantons. Le vote des petits cantons, où le camp du non a mené une campagne particulièrement active, est donc à surveiller de près, car ceux-ci pourraient faire pencher la balance.

Initiative ou contre-projet

L’initiative populaire contre la publicité du tabac demande d’ajouter la promotion de la santé des jeunes aux buts sociaux définis dans la Constitution. Elle réclame on outre l’interdiction de «toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes». Par conséquent, cette publicité pour des produits du tabac ne serait plus possible que sur des supports destinés spécifiquement aux adultes.

Cette proposition émane de plusieurs organisations de promotion de la santé et de la jeunesse. Elle est soutenue par la gauche, les Verts libéraux et le Parti évangélique.

L’initiative est en revanche combattue par le gouvernement et la plupart des partis de la droite et du centre qui représentent la majorité du Parlement. Ils estiment que l’initiative va trop loin, car la publicité ne serait plus admise que dans les rares lieux ou supports inaccessibles aux jeunes.

Les milieux hostiles à l’initiative lui opposent un contre-projet indirect, en l’occurrence la Loi fédérale sur les produits du tabac, qui a été récemment révisée et qui prévoit déjà une limitation de la publicité. Concernant plus spécifiquement la protection de la jeunesse, la loi bannit toute publicité qui cible spécifiquement les jeunes.

La faveur des sondages

Les différents sondages réalisés en vue de ce vote montrent que l’initiative séduit plus de 60% de la population. Il semble assez peu probable d’assister à un renversement de tendance ce dimanche.

