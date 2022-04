Plus de 80% de l’électorat français de Suisse a voté pour Emmanuel Macron

Quatre suffrages sur cinq exprimés par les citoyennes et citoyens français de Suisse sont allés à Emmanuel Macron. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

Emmanuel Macron a reçu un fort soutien des Français et Françaises résidant en Suisse romande dimanche, au second tour de l'élection présidentielle. Le président a remporté plus de 81% des suffrages, selon les résultats provisoires publiés par le consulat général de France à Genève.

Un peu plus de 45% des quelque 123’800 citoyennes et citoyens français inscrits dans la circonscription consulaire de GenèveLien externe – qui couvre les cantons francophones - ont participé au second tour de l'élection présidentielle dimanche. Emmanuel Macron a obtenu 81,3% des suffrages, selon les résultats communiqués dimanche soir. Son adversaire Marine Le Pen a pour sa part récolté 18,7% des voix des Françaises et Français établis en Suisse romande.

Les chiffres de la circonscription consulaire de Zurich n’étaient pas encore disponibles ce lundi. Les résultats pour la Suisse romande sont en tout cas très proches du vote de la communauté française expatriée dans son ensemble - 86,1% des voix pour le président sortant, contre 13,9% pour sa rivale d’extrême-droite, selon les chiffres du ministère de l’IntérieurLien externe français.

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis, qui assure la présidence tournante de la Suisse cette année, a félicité Emmanuel Macron pour sa victoire via Twitter. Il a souligné le lien étroit qui existe entre les deux pays, notamment par le biais de leurs importantes communautés d'expatrié-es.

Contenu externe Toutes mes félicitations à @EmmanuelMacron pour sa réélection à la Présidence de la République française Nos pays sont étroitement liés – notamment par la plus grande communauté de Suisses et de Français de l'étranger. Je me réjouis de poursuivre notre bonne collaboration — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) April 24, 2022

La popularité d’Emmanuel Macron en Suisse s’était déjà révélée lors du premier tour des élections le 10 avril. Le président était arrivé largement en tête auprès des électrices et électeurs français domiciliés en Suisse, avec près de 46% des suffrages exprimés.

Le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon était arrivé en deuxième position (18%), suivi du candidat de droite nationaliste Éric Zemmour et de l’écologiste Yannick Jadot (8,4%). Marine Le Pen ne s’était pour sa part classée que 5e avec environ 7% des voix.

Le dispositif mis en place cette année pour accueillir les bulletins des Françaises et Français de Suisse n’avait jamais été aussi important que cette année. Dans les cantons francophones, une centaine de bureaux de vote et plus d’un millier de bénévoles ont été déployés pour faciliter le processus électoral.

Environ 2,5 millions de citoyennes et citoyens français vivaient en dehors de leur pays en 2021, dont 1,6 millions étaient inscrits au registre des Français de l’étranger, selon le ministère des Affaires étrangèresLien externe. La Suisse était le premier pays d’accueil des personnes répertoriées sur cette liste.

Ils et elles sont rattachés à 11 circonscriptions législatives réparties à travers le monde, chacune d’entre elle ayant à sa tête un ou une députée. La 6e circonscription des Français de l’étranger, qui englobe la Suisse et le Liechtenstein, est actuellement représentée à l’Assemblée nationale par Joachim Son-ForgetLien externe.

