Prix de l'électricité: le gouvernement inquiet 03. septembre 2008 - 17:05 A quatre mois de la première étape de la libéralisation du marché suisse de l'électricité, le Conseil fédéral (gouvernement) s'est dit inquiet des hausses massives de prix annoncées par les fournisseurs. Ces hausses pourraient atteindre 20%, voire plus par endroits. Pour ne pas compromettre l'ouverture du marché électrique, le Conseil fédéral estime qu'il est nécessaire de corriger le tir. Il a appelé les quelques 900 fournisseurs de courant actifs en Suisse à revoir leurs tarifs. Faute de quoi le gouvernement craint pour la compétitivité de l'économie suisse, a indiqué mercredi le vice-chancelier de la Confédération Oswald Sigg devant la presse. Il craint surtout que la deuxième étape de la libéralisation du marché de l'électricité n'ait aucune chance de voir le jour. Face à ces hausses de prix, la Fédération romande des consommateurs et le parti socialiste ont en effet déjà brandi la menace du référendum. La libéralisation du marché suisse de l'électricité est prévue en deux étapes. Dès 2009, les grandes entreprises pourront choisir leur fournisseur de courant. Le tour des petits clients, des ménages et des PME devrait venir en 2014. Cette deuxième étape est soumise au référendum facultatif.