Que pensez-vous de notre système d’accueil des demandeurs d’asile?

Quelles réponses politiques amener pour à la fois garantir le respect des droits humains fondamentaux des demandeurs et demandeuses d’asile et gérer les craintes des Suisses et des Suissesses face à aux arrivées récentes de personnes réfugiées? Discutez-en avec «dialogue», une offre de la SSR.

Ce contenu a été publié le 28 septembre 2023 - 08:54

Claire Micallef

Le nombre de demandes d'asile est actuellement en augmentation. En août, 3001 demandes d'asile ont été enregistrées en Suisse, soit 47% de plus qu'en août 2022. La plupart des personnes concernées se rendent en Suisse par la route des Balkans.

Étant donné que de nombreuses personnes sont restées bloquées en route pendant la pandémie de Covid-19, le SEM constate un «effet de rattrapage». Outre les personnes réfugiées empruntant la route des Balkans, des images montrant des personnes arrivant à Lampedusa par la route de la Méditerranée centrale nous parviennent de jour en jour.

Le nombre d’arrivées de requérants d’asile sur sol européen a atteint des niveaux records cette année, mettant à mal les dispositifs d’accueil des pays de l’Union européenne, notamment l’Italie et la Grèce. En Suisse, le gouvernement fédéral s'attend à ce que les chiffres augmentent dans les semaines à venir, il souhaite trouver 1800 places d'hébergement supplémentaires dans les cantons.

En même temps, les ONG de défense des requérants pointent aussi une certaine sévérité à l’égard de populations bien spécifiques, les Afghans par exemple

Dans ce contexte, la SSR, à travers son offre «Dialogue», vous propose une sélection thématique sur ce sujet, avec différents contenus venant de toute la Suisse et traduits en cinq langues pour vous.

>>> Cliquez ici pour accéder à notre sélection dans "dialogueLien externe"

La SSR vous permet aussi de venir confronter vos idées sur son espace de discussions en ligne, un espace modéré et traduits en cinq langues.

Alors, la Suisse terre d’asile, un mythe ou une réalité? Faut-il serrer encore la vis? Ou faut-il au contraire donner plus de moyens pour l’accueil et l’intégration des demandeurs d’asile? Et si oui, de quelle manière? Comment identifier les besoins de ces populations et y répondre?

>>> Cliquez ici pour participer au débatLien externe

