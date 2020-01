Depuis un an, les échanges à haut niveau sont plus difficiles en raison du Brexit, qui doit entrer en vigueur à la fin du mois. Interrogée sur les effets de ce déblocage récent pour le dialogue entre la Suisse et l'UE, la présidente de la Confédération est restée prudente. «Le Brexit n'a pas été un thème dans la discussion» de Davos, s'est-elle contentée d'affirmer.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

L’Union européenne «veut collaborer» avec la Suisse RTS 21. janvier 2020 - 10:25 Accord-cadre, exportation des appareils médicaux, migration et climat. La première rencontre entre la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga et celle de la Commission européenne Ursula von der Leyen, au Forum économique mondial à Davos était centrée sur ces thèmes. La réunion très attendue entre Berne et l’Union européenne (UE) n’a pas fait bouger les fronts à Davos (canton des Grisons). Toutefois, la présidente de la Confédération a déclaré qu'elle sentait que Bruxelles «veut collaborer» et «est intéressée à des solutions». «Nous n'avons pas marqué des positions. Nous nous sommes écoutées», a expliqué Simonetta Sommaruga devant la presse, au terme d'une discussion qui a duré plus longtemps que prévu. Pas de grandes annonces, mais une «atmosphère» constructive, selon elle. Depuis un an, les échanges à haut niveau sont plus difficiles en raison du Brexit, qui doit entrer en vigueur à la fin du mois. Interrogée sur les effets de ce déblocage récent pour le dialogue entre la Suisse et l'UE, la présidente de la Confédération est restée prudente. «Le Brexit n'a pas été un thème dans la discussion» de Davos, s'est-elle contentée d'affirmer. Les ministres des Affaires étrangères Ignazio Cassis et de Justice et Police Karin Keller-Sutter ont aussi participé à la rencontre à la Maison suisse, qui a eu lieu à quelques mois de la votation sur l'initiative sur la libre circulation, prévue en mai prochain. >> Le sujet du 19h30 de la Radio Télévision Suisse (RTS) sur la rencontre Discussions sur les appareils médicaux Au menu des discussions figurait aussi la question des appareils médicaux, dont les exportations sont menacées par Bruxelles. Berne attend le nouveau règlement de l'UE visant à renforcer la sécurité des patients, qui sera mis en œuvre le 25 mai prochain. Les exportations de dispositifs médicaux vers les États membres pourraient être affectées sans solution. La Suisse a clairement affirmé à Ursula von der Leyen qu'elle souhaitait «au minimum» garantir le maintien des conditions actuelles. Il n'en va pas seulement de la sécurité juridique, mais aussi de celles des patients qui dépendent des produits suisses, a affirmé Simonetta Sommaruga. >> Le point dans le 19h30 sur la question des dispositifs médicaux: Le climat aussi abordé Thème important cette année au Forum économique mondial (WEF), la question climatique, dont Simonetta Sommaruga a fait l'une de ses priorités pour son année présidentielle, a également été mentionnée par les deux présidentes. La Suisse n'est pas arrivée avec des offres financières pour alimenter le nouveau Pacte vert dévoilé par Ursula von der Leyen il y a un mois. Mais ces deux acteurs partagent notamment la volonté d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2050. Tout le contraire du président américain Donald Trump que la conseillère fédérale rencontrera ce mardi à Davos. «Je peux vous assurer que nous parlerons aussi du climat», a-t-elle toutefois insisté. >> Les précisions de Pascal Jeannerat dans le 19h30: