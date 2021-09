Soutien encore plus évident de la 5e Suisse au mariage pour toutes et tous

Une manifestation en faveur du mariage pour toutes et tous, début septembre lors de la Pride de Zurich. Copyright 2021 Keystone-sda. All Rights Reserved.

Avec près de 72% de oui, les Suisses de l’étranger ont plébiscité le mariage pour les couples de même sexe encore plus largement que leurs compatriotes au pays. Sans atteindre la majorité, l’initiative 99% a réalisé un score étonnamment élevé auprès de la 5e Suisse.

Le oui a été franc et massif: plus de 64% de l’électorat suisse a plébiscité le mariage pour toutes et tous dimanche. Après des décennies de combat, les couples homosexuels ont désormais le droit de se marier et de fonder une famille en Suisse.

Si l’on se penche sur le vote des citoyennes et citoyens expatriés, le plébiscite est encore plus net: le projet de réforme a été accepté dans les 12 districts de Suisses de l’étranger pour lesquels on dispose de statistiquesLien externe, avec des scores dépassant dans la plupart les 70% de oui.

Ce résultat n’étonne pas le politologue Lukas Golder, co-directeur de l’institut gfs.bern. Beaucoup de Suisses de l’étranger habitent, travaillent ou voyagent dans de grandes agglomérations, note-t-il, et ont eu ces dernières années «l’occasion d’apprécier une meilleure acceptation et une plus grande visibilité [des couples de même sexe] qu’en Suisse».

«Les arguments conservateurs ont été très minorisés, car dans les autres pays développés ces unions sont encore plus normales.»

Débat plus vif sur les écarts de richesse à l’étranger

L’autre texte soumis au vote dimanche, l’initiative 99%, proposait de davantage taxer les revenus des plus riches. Près des deux tiers de l’électorat (64,9%) et la totalité des cantons ont rejeté cette idée, comme avant elle une longue série de tentatives de la gauche pour instaurer davantage d'équité fiscale.

Mais au sein de la diaspora helvétique, le texte a recueilli un taux de oui que Lukas Golder juge «surprenant»: à 48,6%, il n’est pas passé loin de convaincre la majorité de l’électorat suisse de l’étranger.

La barre des 50% a même été franchie par les expatriées et expatriés inscrits dans les cantons de Fribourg, Genève, Bâle-Ville et Lucerne.

D’après Lukas Golder, une explication est peut-être à trouver dans le fait que le débat sur les inégalités de richesses est plus vif à l’international, et que dans d’autres pays (Etats-Unis ou Royaume-Uni par exemple), l’écart entre riches et pauvres est un problème plus marqué qu’en Suisse. Cela a pu donner aux Suisses de l’étranger «une autre perspective», avance le politologue.

Engagé contre le texte, le Conseil fédéral avait fait valoir que la répartition des revenus était équilibrée en Suisse, et que la pression fiscale sur les revenus du capital y était élevée en comparaison internationale. Ces arguments ont pesé très lourd en Suisse, estime Lukas Golder.

Le co-directeur de l’institut gfs.bern relève aussi qu’une grande partie des citoyens et citoyennes vivant en Suisse ont été sensibles à l’idée selon laquelle la réforme pourrait pénaliser la place économique helvétique et les PME.

«Cet argument fonctionne presque toujours en Suisse», mais il n’est pas aussi fort auprès des personnes vivant à l’étranger, souligne Lukas Golder. Les Suisses de l’étranger seraient davantage motivés par leurs intérêts individuels au moment de voter; dans ce cas, la population expatriée a soutenu le texte car elle n’aurait de toute façon pas été directement affectée par son application, analyse le spécialiste.

Une participation moyenne

Dans les 12 districts de Suisses de l’étranger, un peu plus de 40’200 bulletins ont été rentrés sur 139'900 personnes inscrites, soit un taux de participation de 28,7%, dans la moyenne enregistrée sur les cinq dernières années.

La participation nationale, elle, est en baisse par rapport à la dernière votation du mois de juin, mais dépasse tout de même les 50%, pour la cinquième fois en cinq ans.

Même si le mariage pour toutes et tous était susceptible d’intéresser à l’international, les objets soumis au vote étaient avant tout des sujets de politique intérieure, ce qui explique que la population expatriée ne se soit pas particulièrement mobilisée.