Suisse-Argentine: le sentiment étrange de pouvoir voter dans deux pays simultanément

Une affiche électorale du candidat argentin de centre-gauche Sergio Massa dans le quartier plutôt pauvre de Barracas à Buenos Aires. À droite, l’expression «Jeter les déchets» est taguée en espagnol. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

Des élections auront lieu le 22 octobre prochain à la fois en Suisse et en Argentine. La majorité des Suisses établis dans ce pays de l’hémisphère sud bénéficie des deux passeports. Quels sentiments animent ces doubles nationaux avant d’élire leurs autorités respectives dans deux démocraties si différentes?

Ce contenu a été publié le 19 septembre 2023 - 15:00

Benjamin von Wyl Kai Reusser Designer chez swissinfo.ch depuis 2001.

Le 22 octobre prochain sera jour d’élections en Suisse et en Argentine, là où vit la majorité des ressortissantes et ressortissants suisses en Amérique latine. Sur les 15'000 qui résident en Argentine, 95% possèdent le passeport argentin, soit le plus haut taux de doubles nationaux de toute la diaspora helvétique.

Ces personnes pourront donc voter le même jour dans leurs deux pays. swissinfo.ch a échangé avec deux d’entre elles pour cerner leurs impressions.

Alexia Berni vit à Rosario, troisième plus grande ville d’Argentine, où une association suisse chapeaute la diaspora sur place, dont les membres se rencontrent régulièrement. Elle connaît presque tout le monde dans cette petite communauté constituée de doubles nationaux plus que d’expatriés.

«Si l’Argentine compte autant de Suissesses et Suisses issus de la 2e ou de la 3e génération, c’est aussi parce que le passeport argentin y est délivré à la naissance. La nationalité suisse s’acquiert, elle, par filiation», résume Alexia Berni. Descendante elle-même d'un père émigré des Grisons, elle s’est engagée auprès du Conseil des Suisses de l’étranger au titre de déléguée.

Pour rappel, le vote est obligatoire en Argentine. Les électrices et électeurs qui ne remplissent pas leur devoir doivent s’acquitter d’une petite amende et ne peuvent plus briguer une place dans la fonction publique pendant trois ans.

Alexia Berni lors du 98e Congrès de l'Organisation des Suisses de l'étranger à Lugano. zur Verfügung gestellt

En Suisse, le chemin s’avère parfois sinueux pour voter. «Les obstacles sont conséquents, concède Alexia Berni. Pour exercer nos droits depuis l'étranger, nous devons au préalable nous enregistrer, prendre à notre charge des frais de port onéreux depuis l’Argentine, et espérer que tout fonctionne.»

Donc en résumé, miser sur l’arrivée en Suisse des bulletins de vote à temps. «Nous nous demandons toujours si nos voix compteront, car le système a des ratés», déplore Alexia Berni.

Cette fois, elle s’est directement adressée aux autorités communales dans les Grisons pour mieux anticiper le scrutin d’octobre. Et c’est lors de cette prise de température qu’elle a compris que le matériel de vote allait être envoyé cette fois-ci des Grisons à la 5e Suisse une semaine avant les autres envois normaux.

Rien ne garantit pourtant que ce matériel parvienne en Argentine dans le temps imparti. À Córdoba, un Suisse nous a ainsi assuré n’avoir jamais pu voter en raison de ces retards. À l’instar d’Alexia Berni, il est persuadé que le vote électronique résoudra les obstacles dont pâtissent les doubles nationaux.

Élections décisives en Argentine

Alors que la diaspora croise les doigts en espérant que ses suffrages seront pris en compte, une campagne féroce déchire aujourd’hui l’Argentine. Le scrutin qui s’annonce revêt une importance cruciale pour son avenir. Loin de la Suisse, où les partis crient victoire dès l’obtention de quelques points de pourcentage de plus.

À Córdoba, Carolina Poma, autre double nationale, s’active aussi, comme Alexia Berni, au sein du Conseil des Suisses de l'étranger. «L’élection présidentielle d’octobre se déroule ici dans un contexte de vives tensions sociales sur fond d’une pauvreté croissante et d’une politique qui a maille à partir avec l’économie, avec l'inflation, avec l'insécurité», énumère-t-elle.

La bataille sera serrée, car personne ne sait si le gouvernement de centre-gauche conservera le pouvoir avec son candidat Sergio Massa, l’actuel ministre de l'Économie. Ou si un tournant conservateur va s’opérer avec la candidate de l'opposition Patricia Bullrich. Ou encore si l’outsider Javier Milei créera la surprise.

La candidate conservatrice Patricia Bullrich entourée de ses camarades politiques lors d’un meeting électoral de sa coalition de partis «Juntos por el cambio» (ensemble pour le changement). Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

Carolina Poma, qui votera par «devoir civique» en Suisse et en Argentine, ignore encore vers qui ses choix se porteront. «Mais le futur gouvernement héritera d’un pays dur à diriger», estime-t-elle.

Ces élections seront suivies dans le monde entier après la victoire au premier tour, en août dernier, de la coalition formée autour de Javier Milei, laquelle a remporté 30% des voix et le plus grand nombre de suffrages dans 16 des 24 circonscriptions. Les médias ont parlé alors «d’un tsunami Milei» sur le pays.

Économiste issu de la droite libertaire, apôtre de l'amour libre tout en prônant l’interdiction de l'avortement, Javier Milei nie également le changement climatique et les crimes commis par la junte militaire entre 1976 et 1983. Si aucun des candidat-es ne se détache, le 2e tour pourrait même être répété.

Le «tsunami» Javier Milei a remporté les primaires. L’économiste se définit comme un «anarcho-capitaliste» et défend des positions extrêmes sur certaines questions. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

Pour Alexia Berni, qui observe la situation sur place, les campagnes sont généralement émotionnelles, tendues et polarisées en Argentine. «C’est noir ou blanc et dénué de zone grise. Étant donné que trois camps de poids quasi identique s’affrontent, il y aura forcément une majorité de mécontent-es au bout», prévient-elle. Mais le paysage politique argentin a toujours été polarisé.

Voter dans deux réalités différentes

Si le renouvellement du parlement et du gouvernement déterminera la direction que l’Argentine prendra ces prochaines années, la situation est toute autre en Suisse où un gouvernement de concordance, au sein duquel les principaux partis se répartissent les pouvoirs, sera reconduit. Avec cette double élection, Carolina Poma éprouve le sentiment de voter dans «deux réalités différentes». À Córdoba, elle imagine une Suisse «harmonieuse et bien rangée politiquement, et peu importe quel parti obtiendra le plus de voix».

Mais cette perception n’est pas la même de Suisse. Ici, une étude récente montre qu’une majorité des votantes et votants ressentent de la polarisation.

«Les opinions y sont peut-être plus scindées qu’avant, mais les incidences sur l’orientation du pays sont moindres», tempère Carolina Poma. En Argentine, en revanche, si tel ou tel parti l’emporte, les répercussions peuvent être importantes pour le vivre-ensemble. «En Suisse, on peut afficher des avis opposés sans que cela ne génère comme ici des suites sociopolitiques», précise Alexia Berni, qui dit avoir déjà fait ses choix pour le 22 tant en Argentine qu’en Suisse.

