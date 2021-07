SWI swissinfo.ch offre une tribune aux voix de la liberté d'expression dans le monde

© Ed Kashi / Vii

La liberté d'expression est un droit fondamental, mais elle est tout sauf une évidence. De nombreuses personnes dévouées dans le monde entier continuent néanmoins de s'engager pour cette cause jour après jour. Nous avons décidé de leur donner la parole.

Ce contenu a été publié le 09 juillet 2021 - 10:10

Bruno Kaufmann Bruno est depuis longtemps correspondant à l’étranger de la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR. Il est également directeur des relations internationales de la Fondation suisse pour la démocratie et co-président du Forum mondial sur la démocratie directe moderne. Plus d’articles de cet auteur / cette autrice | Rédaction en langue anglaise

Ils et elles sont journalistes, élus ou élues politiques ou simplement des citoyennes et des citoyens actifs dans le monde entier. Manami, Dmitry, Jessica, Ellie et Marie s'expriment sur des questions publiques, petites ou grandes, controversées ou moins controversées. Ce qui les unit, c'est leur engagement quotidien à s'exprimer librement et, surtout, à être entendus.

À l'ère de la numérisation et des réseaux sociaux globalisés, la liberté d'expression doit être défendue quotidiennement. C'est ce que font les personnes que nous avons rencontrées pour notre série de vidéos «Les voix de la démocratie dans le monde». Dans des endroits très différents, des conditions variées et les contextes les plus divers, ils défendent la liberté d'expression.

Notre tour du monde commence sur la petite île japonaise d'Ishigaki, à près de 2000 kilomètres au sud de Tokyo. C'est là que vit Manami Mihara, 28 ans.

Depuis Ishigaki, nous nous rendons aux Caraïbes et à Cuba, où nous rencontrons la journaliste Jessica Dominguez Delgado.

De Cuba, nous voulions nous rendre dans la capitale russe, Moscou. Mais nous avons rencontré l'ancien rédacteur en chef d'une grande chaîne d'information dans un endroit complètement différent.

A venir: des voix de la Chine, de la Suisse et du Brésil.

Dans cette série d'articles sur la liberté d'expression, nous avons montré comment des États comme le Brésil, l'Inde, la Turquie et même la Hongrie et la Pologne sont devenus de plus en plus autoritaires ces dernières années. C'est une mauvaise nouvelle pour la liberté d'expression. Dans ces pays, mais aussi dans de nombreux autres dans le monde, les citoyens et citoyennes qui s'engagent sont de plus en plus souvent restreints dans leurs droits, mais aussi persécutés - et, comme à Hong Kong, mis en prison.

