Trop de zones à bâtir, et mal situées 23. octobre 2008 - 13:09 La Suisse possède des réserves de zones à bâtir surdimensionnées. Celles-ci se trouvent en outre rarement là où la future demande est la plus probable, selon l'Office fédéral du développement territorial (ARE). En publiant jeudi sa première statistique complète, l'ARE tire la sonnette d'alarme. Le pays compte actuellement près de 227'000 hectares de zones à bâtir - soit les cantons de Fribourg et du Jura réunis. Des réserves «surdimensionnées» par rapport aux prévisions démographiques, d'après l'ARE, dont les projections indiquent que le maintien de la pratique actuelle mènerait à augmenter encore la zone à bâtir de presque 13'000 hectares d'ici à 2030. La statistique de l'ARE montre en outre qu'il existe des réserves considérables dans la partie des zones à bâtir déjà construite. L'agrandissement de bâtiments, l'exploitation de friches ou d'anciennes installations militaires ou ferroviaires permettraient de gagner près de 15'000 hectares d'ici 2030. L'ARE relève encore que les réserves de zones à bâtir sont souvent mal situées. Alors que les cantons-villes ne disposent quasiment plus d'aucun terrain, la part de zone à bâtir non construite atteint 25 à 40% dans les cantons du Valais, de Fribourg ou de Glaris. Les réserves destinées au logement ne sont par ailleurs pas assez bien raccordées au réseau des transports publics.