Un rejet de la loi sur l'identité électronique se profile en Suisse

Les premières tendances de la votation dimanche à la mi-journée penchent vers un non à l'identité électronique (ou eID). Cet outil vise à simplifier l’usage des services en ligne au moyen d’un identifiant unique.

Les citoyennes et citoyens suisses étaient appelés à se prononcer sur la loiLien externe spéciale adoptée par le Parlement en 2019, qui pose les principes d'une eID. D'après les premières tendances de vote publiées à midi par l'institut Gfs.bern, le non serait majoritaire.

Le texte vise à assurer l’accès sécurisé aux services et à faciliter les transactions électroniques, dans le contexte de numérisation croissante des activités commerciales et administratives. Contrairement à nombre d’autres pays européens, la Suisse ne s'est pas encore dotée d'un tel outil.

Selon cette loi, le rôle du gouvernement se limite à rendre accessibles les données nécessaires mais il revient principalement aux entreprises privées, ainsi qu’aux autorités locales, de délivrer les eIDs et d’agir en tant que fournisseurs d’identité.

Malgré la mise sur pied d'un groupe de surveillance indépendant afin de prévenir d'éventuels abus, les opposants à ce projet d'eID s'inquiètent de la sécurité des données et de l'usage commercial qui pourrait en être fait. Ils estiment que l'Etat devrait être le garant de l'ID, et c'est principalement ce point d'achoppement qui a motivé la demande de référendum. Les signatures contre la loi ont été récoltées par une alliance de groupes de la société civile, soutenue principalement par les partis de gauche et les syndicats.

Les partisans, eux, ont fait valoir que les entreprises étaient plus qualifiées sur ce sujet, et que la Suisse ne peut plus se permettre d'attendre si elle veut rester compétitive. On trouve parmi eux les principaux partis de la droite et du centre, le gouvernement, ainsi que les principales associations économiques.