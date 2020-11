Vers un rejet de l'interdiction des investissements dans l’industrie de l’armement

Les promoteurs de l'initiative ont souligné qu'ils visaient principalement l'industrie internationale de l'armement, mais les opposants ont averti que les entreprises suisses seraient également touchées. © Keystone/Gian Ehrenzeller

Les électeurs suisses s'apprêtent à rejeter une initiative populaire de la gauche visant à interdire les investissements de la Banque nationale suisse, des fonds de pension et des fondations privées dans le secteur de l’armement. C'est ce que montre la première tendance de l’institut gfs.bern.

Sans surprise, le peuple suisse devrait rejeter ce dimanche l'initiative populaire dite «contre le commerce de guerre». Plutôt bien accueilli par les électeurs au début de la campagne, le texte n'a cessé de perdre en popularité au fil des sondages. Un sort que connaissent la plupart des initiatives populaires, plus encore lorsqu'elles émanent des rangs de la gauche.

La campagne sur cet objet de vote est quelque peu passée au second plan, éclipsée par les débats enflammés qui ont eu lieu autour de l’initiative sur les multinationales responsables. Le comité «contre le commerce de guerre» a bien tenté d’avoir recours à la distribution de drapeaux et de banderoles, mais il n’a pas pu régater face à la vague orange qui a déferlé sur une bonne partie de la Suisse pour encourager les électeurs à soutenir le projet visant à encadrer davantage les activités des grandes entreprises suisses à l’étranger.

L’initiative «contre le commerce de guerre» visait elle aussi à instaurer davantage d’éthique dans l’économie. De portée internationale, le texte soumis au vote ce dimanche proposait en effet l’introduction d'un nouvel article dans la Constitution stipulant que la Banque nationale suisse (BNS), les fondations et les institutions de prévoyance ont l’interdiction de financer des producteurs de matériel de guerre.

Les initiants considèrent ces transactions comme incompatibles avec la neutralité de la Suisse et ses efforts pour la paix, puisque l’argent investi permet de livrer des armes dans des zones de conflit. Lancée par le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) et les jeunes verts, elle était également soutenue par les partis de gauche et des organisations non gouvernementales actives dans la promotion de la paix.

Selon un rapport publié en juin 2019 par l’ONG néerlandaise PAX, les plus grandes institutions financières suisses avaient, en 2017 et 2018, des investissements pour près de 9 milliards de dollars dans des entreprises qui produisent de l’armement. A noter que l'investissement et le commerce d'armes biologiques, chimiques et nucléaires ainsi que de mines antipersonnel et de munitions à fragmentation sont déjà interdits en Suisse.

Le gouvernement, le Parlement, les partis de droite et du centre ainsi que les milieux économiques se sont de leur côté opposés en bloc à cette initiative. A leurs yeux, le texte aurait remis en cause le principe d’indépendance de la Banque nationale suisse et réduit les rendements des placements de la prévoyance vieillesse. Ils craignaient également que des PME qui livrent certains composants à l’industrie de l’armement ne soient touchées par ces nouvelles exigences et contraintes de supprimer des emplois. Des arguments qui ont visiblement fait mouche auprès de l'électorat.

Les pacifistes helvétiques ont été à l'origine de plusieurs votes nationaux au cours des 30 dernières années sur les forces armées du pays, notamment sur l'achat d'avions de chasse et le contrôle des armes. Cela après une initiative fondatrice intitulée «Pour une Suisse sans armée et pour une politique globale de paix». Rejetée dans les urnes en novembre 1989, la proposition avait obtenu 35,6% de votes favorables, une ampleur vécue comme un séisme à l’époque. En 2009, le corps électoral avait massivement rejeté une initiative similaire à celle de ce dimanche lancée également par le GSsA.