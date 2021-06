Les Suisses rejettent les deux initiatives anti-pesticides

Imago Images/Andreas Haas

Soumises à référendum ce dimanche 13 juin, les deux initiatives populaires réclamant l’abandon des produits phytosanitaires n'ont pas convaincu la majorité des Suisses et seraient rejetées à plus de 60%.

Ce contenu a été publié le 13 juin 2021 - 12:33

Pauline Turuban Ma spécialité est de raconter des histoires, de décrypter ce qui se passe en Suisse et dans le monde à partir de données et de statistiques. Expatriée en Suisse depuis plusieurs années, j’étais auparavant journaliste multimédia à la Radio Télévision suisse (RTS). Plus d’articles de cet auteur / cette autrice | Rédaction en langue française Pauline Turuban avec RTS et agence ATS

La Suisse ne deviendra pas l’un des premiers pays au monde à bannir les pesticides de synthèse. D'après la première projection de l'institut gfs.bern, plus de 60% des votants rejetteraient l'initiative «Pour une Suisse sans pesticides de synthèse».

Les premiers résultats cantonaux le confirment. Les Genevois refusent à 51,3% après le dépouillement de 95% des bulletins, les Vaudois à 68,7% et les Zurichois à 52,4%. A Bâle-Ville, ce serait en revanche oui à 56,7%.

Le non à l'initiative «Pour une eau potable propre» est également majoritaire, à plus de 60% selon la projection. A Genève, les citoyens ont rejeté l'initiative par 53,5% après dépouillement de 95% des bulletins. Les Vaudois disent non par 71% selon 29% des résultats connus. Dans le canton de Zurich, le non l'emporte par 52% selon une projection. Pour le moment, seul Bâle-Ville dit oui par 58,4% selon les votes par correspondance.

Deux approches pour un même but

Deux textes pour une finalité commune: réorienter radicalement l’agriculture helvétique vers un modèle plus durable, qui renonce aux substances chimiques toxiques et à la production intensive. Les propositions diffèrent toutefois dans leur approche.

L'initiative «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèseLien externe» demande l'interdiction pure et simple de l'utilisation de désherbants, d'insecticides et de fongicides de synthèse dans le secteur agricole suisse, ainsi que pour un usage privé ou commercial. Elle veut également en bannir l’importation.

L’autre propositionLien externe se concentre sur l’eau potable, mais vise aussi les pesticides et l'utilisation d'antibiotiques dans l'agriculture. Elle veut mettre fin à toutes les subventions publiques accordées aux exploitations qui ne s'engagent pas sur la voie de la durabilité.

Un sujet clivant et émotionnel

Issus de la société civile, les deux comités d’initiative ont le soutien de la gauche et des écologistes. Leurs principaux arguments: les méthodes d'agriculture intensive constituent une menace sérieuse pour la santé publique ainsi que pour la biodiversité, et la Suisse n’en fait pas assez pour diminuer l'utilisation des pesticides.

Une analyse réalisée par swissinfo.ch a confirmé qu’en comparaison internationale, la Suisse se situe plutôt en milieu de peloton dans son rapport aux produits phytosanitaires de synthèse. Mais elle montre aussi que le pays alpin a fait des progrès ces dernières années, et que les substances autorisées ne sont en général pas les plus toxiques.

Alors que les deux textes disposaient encore d’une longueur d’avance à la mi-avril, le deuxième sondage gfs paru en juin a déjà mis en lumière la progression du non dans la plupart des groupes de la population. L’adhésion perdurait seulement chez les sympathisants de gauche et des Verts’libéraux (PVL / écologistes de centre droit).

Il faut dire que les militants anti-pesticides avaient face à eux une large alliance de partis du centre et de la droite, des milieux économiques et de la principale association paysanne du pays. Les adversaires des initiatives les jugent trop «extrêmes» et estiment qu’elles compromettent la souveraineté alimentaire de la Suisse. La menace de voir des milliers d'emplois supprimés dans le secteur de la production alimentaire a aussi été brandie.

La tension extrême qui a marqué la campagne avant la votation est d’ailleurs l’illustration du malaise de nombreux exploitants agricoles et montre à quel point le sujet est émotionnel et clivant.

En réponse aux propositions soumises au vote, le Parlement suisse a toutefois adopté des modifications législatives qui ont pour objectif de réduire de moitié l'utilisation des herbicides d'ici à 2027 et à ouvrir la voie à d'autres mesures destinées à garantir la qualité de l'eau potable.