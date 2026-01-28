La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Pollution d’un ruisseau à Vaulruz (FR)

Keystone-SDA

Une pollution de la Sionge, à Vaulruz (FR), est survenue samedi. Les premiers éléments révèlent qu’un agriculteur aurait procédé à l’épandage de lisier sur une parcelle partiellement gelée. Aucune mort de poisson n’a été constatée pour l'heure par le garde-faune.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une quantité «importante» de lisier s’est écoulée par ruissellement à travers la prairie, avant de rejoindre le cours d’eau. Ce dernier a été affecté par l’apport de la substance, a précisé mercredi la Police cantonale fribourgeoise. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes et établir les responsabilités.

