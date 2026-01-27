La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Pollution d’un cours d’eau à Domdidier (FR)

Keystone-SDA

Une pollution dans le ruisseau de L'Hôpital est survenue vendredi à Domdidier (FR). L’écosystème a été touché, mais aucune mort de poissons n’est apparue pour l'heure.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Malgré les investigations, l’origine de la pollution n’a pas encore pu être déterminée, a indiqué mardi la police cantonale. Sur place, les agents ont constaté la présence d’une légère couche huileuse en surface du ruisseau. Les pompiers se sont affairés à contenir et à traiter la pollution par l’installation de barrages.

