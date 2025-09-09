Pollution PFAS: interdiction de pêche dans le ruisseau Ouffemaz

Les autorités vaudoises ont prononcé une interdiction de pêche dans le ruisseau de l'Ouffemaz, en aval du site de la protection civile de Gollion. Des concentrations importantes de PFAS avaient été mesurées lors d'analyses effectuées en mars dernier. La qualité de l'eau potable dans cette région n'est pas touchée, assure le Canton.

(Keystone-ATS) «A la suite de la détection de cette pollution, des investigations supplémentaires ont été entreprises sur le tronçon concerné. Celles-ci ont mis en évidence des teneurs en PFAS élevées dans des truites prélevées», indique mardi l’Etat de Vaud dans un communiqué.

Pour rappel, des travaux de rénovation des infrastructures de la protection civile (PCi) à Gollion, situées dans le vallon de l’Ouffemaz, avaient révélé une forte concentration de PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) dans le sous-sol, ainsi que dans les eaux et les sédiments de l’Ouffemaz, un cours d’eau s’écoulant en contrebas de ce site.

Ces substances proviennent des mousses anti-incendie utilisées lors d’exercices sur le site de la PCi depuis les années 1980 et retirées en 2011, selon les autorités cantonales. Elles avaient donc suspendu le chantier et mandaté des investigations complémentaires pour préciser le périmètre de la pollution et évaluer l’impact éventuel sur l’environnement et la qualité des eaux.

Par mesure de précaution

Ces prélèvements réalisés au mois de juin 2025 ont donc révélé que les truites contenaient des teneurs en PFAS élevées. Sur les 21 spécimens analysés, tous montraient des teneurs sensiblement supérieures à la limite fixée par la réglementation Suisse pour la pêche commerciale, précise le Canton.

Bien que les normes de consommation ne s’appliquent pas à la pêche de loisir, tant que les poissons sont consommés par les pêcheurs eux-mêmes, le Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité (DJES) a prononcé une interdiction de pêche sur ce tronçon de l’Ouffemaz par mesure de précaution.

Celle-ci est en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Le tronçon concerné mesure environ 600 m de long et se situe entre le site de la protection civile à Gollion et l’embouchure de l’Ouffemaz dans la Venoge, détaillent les services de l’environnement.

Cette pollution touche des eaux souterraines à proximité immédiate du site, les sédiments et les eaux superficielles de l’Ouffemaz en aval, qui ne sont pas utilisées pour la consommation. La consommation d’eau potable ne présente donc aucun risque, insistent-ils.

«Risque très faible» pour la Venoge

L’Ouffemaz est un petit affluent de la Venoge. Bien que les truites de ce cours d’eau, dont la population n’est pas très nombreuse, puissent se déplacer vers la rivière, le risque de consommer des poissons contaminés pêchés dans la Venoge est jugé «très faible». Par conséquent, aucune recommandation n’a été prononcée pour la pêche dans la Venoge et aucun impact n’a par ailleurs été observé sur la qualité des eaux, assure le DJES.

Actuellement, les investigations se poursuivent sur le site d’entrainement, sous mandat de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), en collaboration avec la Direction générale de l’environnement (DGE). Elles serviront à déterminer si des mesures d’assainissement sont nécessaires.