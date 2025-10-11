Pologne: la droite nationaliste manifeste contre l’immigration

Keystone-SDA

Des milliers de Polonais ont manifesté samedi à Varsovie contre "l'immigration illégale" et la politique migratoire européenne. Ils ont répondu à l'appel du principal parti d'opposition, Droit et Justice (PiS), soutien du président nationaliste Karol Nawrocki.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les enquêtes d’opinion montrent qu’une large majorité de Polonais défendent un resserrement de la politique migratoire et voient d’un oeil de moins en moins bienveillant les réfugiés ukrainiens, y compris chez les électeurs de la coalition gouvernementale pro-UE dirigée par Donald Tusk.

Le chef de l’État Karol Nawrocki et le PiS dénoncent en particulier le pacte migratoire européen adopté l’an dernier (la Pologne et la Hongrie ont voté contre), qui prévoit la relocalisation de dizaines de milliers de personnes depuis les pays de l’UE dits «de première ligne», par lesquels entrent la majorité des migrants, vers d’autres États invités à faire preuve de solidarité.

Lettre à Ursula von der Leyen

Le président polonais a adressé une lettre en ce sens cette semaine à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans laquelle il estime que son pays, où réside actuellement environ un million de réfugiés ukrainiens ayant fui l’invasion russe en 2022, a pris sa part.

Selon Eurostat en effet, la Pologne a accordé six millions de permis de séjour entre 2015 et 2023, l’Allemagne 4,3 millions et la France 2,4 millions.

Le gouvernement Tusk a fortement renforcé les contrôles à la frontière du pays, spécifiquement à la frontière avec le Bélarus par lequel, accuse Varsovie, la Russie envoyait des migrants afin de déstabiliser la Pologne et l’UE.

Selon l’agence européenne de surveillance des frontières Frontex, les entrées illégales depuis la frontière orientale de l’UE ont baissé de plus d’un tiers depuis le début de l’année.