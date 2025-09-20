La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Pologne: un groupe hôtelier soutient la démographie

Keystone-SDA

Un groupe hôtelier et immobilier polonais veut participer au redressement démographique du pays, dont la natalité est en baisse constante depuis douze ans, en récompensant ses clients qui concevront leur bébé dans un de ses établissements.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le groupe Arche, qui compte à travers le pays 23 hôtels, de nombreux immeubles ainsi que des salles de conférences, déplore sur son site le taux de croissance naturelle en baisse constante depuis 12 ans en Pologne.

En réponse, Arche promet d’offrir une «fête familiale gratuite», comme par exemple un baptême, aux clients pouvant démontrer que «la conception» de leur bébé «a eu lieu en lien avec leur séjour dans un hôtel» du groupe, selon la même source.

Une prime de 10’000 zlotys (environ 2345 euros) est également proposée aux couples qui auront acheté chez Arche un appartement et dont le bébé naîtra après leur emménagement.

Déficit démographique

L’offre est valable pour «les couples (homme et femme)» dont au moins l’un des partenaires est citoyen polonais, «résidant en Pologne et majeurs», précise le règlement du programme baptisé «Arche générations».

Le groupe proposera aussi des primes à ses employés qui auront des enfants.

En 2024, le nombre de naissances en Pologne a été inférieur de 157’000 comparé à celui des décès, et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, selon les prévisions de la Sécurité sociale.

Fin juin, la Pologne comptait environ 37,4 millions d’habitants, soit un million de moins qu’en 2015, selon le Bureau national des statistiques GUS.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision