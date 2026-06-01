La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Porrentruy: la cour du Château pourra être louée par des privés

Keystone-SDA

La cour du Château de Porrentruy (JU) pourra être louée par des privés durant les week-ends et jours fériés. Les locations privées n’impactent pas l’accès touristique au site qui sera toujours garanti durant les horaires habituels.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Jusqu’ici principalement utilisée dans le cadre de manifestations publiques et institutionnelles, la cour pourra désormais accueillir également des événements privés, selon des modalités définies conjointement par le canton du Jura et la Municipalité de Porrentruy», ont indiqué lundi les autorités dans un communiqué commun.

Le lieu pourra être loué pour l’organisation de manifestations telles que des réceptions, anniversaires, apéritifs ou rencontres d’entreprises. Le canton du Jura, propriétaire du Château, et la Ville de Porrentruy «se réjouissent de pouvoir mettre davantage en valeur ce lieu chargé d’histoire, tout en permettant à la population et aux acteurs locaux de bénéficier d’un espace exceptionnel pour leurs manifestations», peut-on lire dans le communiqué.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision