Porrentruy: la cour du Château pourra être louée par des privés

Keystone-SDA

La cour du Château de Porrentruy (JU) pourra être louée par des privés durant les week-ends et jours fériés. Les locations privées n’impactent pas l’accès touristique au site qui sera toujours garanti durant les horaires habituels.

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(Keystone-ATS) «Jusqu’ici principalement utilisée dans le cadre de manifestations publiques et institutionnelles, la cour pourra désormais accueillir également des événements privés, selon des modalités définies conjointement par le canton du Jura et la Municipalité de Porrentruy», ont indiqué lundi les autorités dans un communiqué commun.

Le lieu pourra être loué pour l’organisation de manifestations telles que des réceptions, anniversaires, apéritifs ou rencontres d’entreprises. Le canton du Jura, propriétaire du Château, et la Ville de Porrentruy «se réjouissent de pouvoir mettre davantage en valeur ce lieu chargé d’histoire, tout en permettant à la population et aux acteurs locaux de bénéficier d’un espace exceptionnel pour leurs manifestations», peut-on lire dans le communiqué.