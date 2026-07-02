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Port-Valais: la route cantonale est toujours coupée

Keystone-SDA

La route cantonale à Port-Valais (VS) était toujours fermée jeudi, coupée par deux laves torrentielles survenues la veille. D'intenses travaux de déblaiement sont en cours. Le trafic frontalier est ainsi toujours dévié par Morgins.

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1 minute

(Keystone-ATS) La route cantonale entre Les Evouettes et Le Bouveret est totalement impraticable à la suite de ces deux coulées de boue en l’espace d’une demi-journée. Selon les autorités locales, 1300 mètres cubes de matériaux divers, dont plusieurs blocs rocheux ont terminé sur la chaussée reliant les deux villages et sur la route secondaire située à l’entrée du Bouveret.

Selon la Police cantonale valaisanne, aucun blessé n’est à déplorer lors de ces deux épisodes. «La remise en état de la route nécessite d’importants travaux de déblaiement. Les services cantonaux et communaux sont actuellement mobilisés afin d’ouvrir la route dans les plus brefs délais», indique jeudi un communiqué de l’Etat-major de conduite du Haut-Lac.

La date de réouverture de la route n’est pas encore connue. Le prochain point de la situation est annoncé pour 18h00.

En attendant, une déviation pour le trafic local a été mise en place via la route secondaire longeant le canal Stockalper et la digue du Rhône. La circulation transfrontalière s’effectue désormais, uniquement, via l’axe Morgins-Châtel, afin d’éviter d’importants ralentissements en début et fin de journée, dans la plaine.

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