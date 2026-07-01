Port-Valais: route cantonale coupée par des laves torrentielles

Keystone-SDA

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Deux laves torrentielles ont coupé la route cantonale à Port-Valais (VS). Les faits se sont produits, mercredi vers 0h30 entre Les Evouettes et l'entrée du village du Bouveret puis peu avant midi. Le trafic frontalier est désormais dévié par Morgins.

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(Keystone-ATS) La route cantonale entre Les Evouettes et Le Bouveret est totalement impraticable à la suite de ces deux coulées de boue en l’espace d’une demi-journée. Selon les autorités locales, 1300 mètres cubes de matériaux divers, dont plusieurs blocs rocheux ont terminé sur la chaussée reliant les deux villages et sur la route secondaire située à l’entrée du Bouveret. L’évacuation de ces gravats est en cours.

Le deuxième épisode de lave torrentielle, qui s’est déclaré peu avant midi, a eu notamment pour effet, d’amener des matériaux supplémentaires sur la route. Selon la Police cantonale valaisanne, aucun blessé n’est à déplorer lors de ces deux épisodes.

«Au total, les gravats ont atteint 800 mètres cubes lors de la première coulée et 500 mètres cubes, lors de la deuxième», selon le président de Port-Valais, Patrice Tamborini, interrogé par Keystone-ATS. «Les quantités de matériaux à évacuer sur la route cantonale représentent environ une centaine de camions. Heureusement, les ouvrages de protection (dépotoirs) situés dans la zone ont retenu un volume estimé entre 10’000 et 12’000 mètres cubes.»

«Les prochaines mesures urgentes consisteront à purger ces ouvrages afin de leur donner rapidement leur capacité de stockage initial», précise encore le président de la commune.

Itinéraire bis

La date de réouverture de la route n’est pas encore connue. Une déviation pour le trafic local a été mise en place via la route secondaire longeant le canal Stockalper et la digue du Rhône. La circulation transfrontalière s’effectue désormais, uniquement, via l’axe Morgins – Châtel, afin d’éviter d’importants ralentissements en début et fin de journée, dans la plaine.