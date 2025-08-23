Portugal: un pompier meurt en combattant un incendie

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un pompier a été tué au Portugal après avoir été blessé en combattant un des incendies forestiers qui sévissent à travers le pays, a annoncé samedi la présidence portugaise dans un communiqué.

(Keystone-ATS) La présidence a exprimé ses condoléances à la famille du pompier «qui a tragiquement perdu la vie après avoir combattu directement les incendies de forêt dans la commune de Sabugal», dans le nord du pays. Il s’agit de la quatrième victime des incendies cet été au Portugal.

