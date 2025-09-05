La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Pose de la première pierre pour les ateliers CFF d’Arbedo-Castione

Keystone-SDA

Après des retards, les nouveaux ateliers CFF d'Arbedo-Castione (TI) ne seront mis en service que mi-2028, au lieu de début 2026 comme prévu initialement. La pose de la première pierre a marqué vendredi le début des travaux, devisés à 755 millions de francs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accent sera mis sur la maintenance légère et lourde des nouvelles rames automotrices Giruno, ETR et Flirt TILO, ont indiqué les responsables vendredi à Arbedo-Castione. Les ateliers s’étendront sur une surface de 150’000 mètres carrés, soit 21 terrains de football. Au total, 360 emplois à plein temps et 80 places d’apprentissage seront créés.

Le Tessin est une «région extrêmement importante» pour les CFF, a déclaré le directeur des CFF Vincent Ducrot lors de la cérémonie de pose de la première pierre. Les CFF se disent «très fiers» du travail effectué au Tessin.

Les ateliers d’Arbedo-Castione remplacent ceux de Bellinzone, qui ne répondaient plus aux exigences de l’entretien du matériel roulant. Les projets de fermeture de l’ancienne usine avaient suscité beaucoup d’émoi dans le canton.

