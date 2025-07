Patrick Chappatte: «La voie de la satire s’est rétrécie»

Patrick Chappatte réalisant une caricature pour le journal américain The Boston Globe. Carlo Pisani / Swissinfo

Le dessinateur libano-suisse Patrick Chappatte explique dans le dernier épisode de notre émission On the Record pourquoi la satire reste à la fois pertinente et importante.

Basé à Genève, le dessinateur de presse Patrick Chappatte – dont les caricatures paraissent notamment dans The Boston Globe et Le Temps – parle aussi clairement que ses dessins sont directs. Alors que les régimes autoritaires renforcent leur emprise sur les médias et qu’«une caricature siège à la Maison-Blanche», il entend montrer «les choses telles qu’elles sont».

Défenseur Lien externede longue date de la liberté d’expression, il s’inquiète de la multiplication des attaques contre les satiristes et les caricaturistes dans le monde. «L’humour est un baromètre de la démocratie», affirme Chappatte. «Les caricatures peuvent être un antidote à la propagande et à la désinformation».

En tant que président de la fondation Cartooning for Peace, Patrick Chappatte défend les intérêts des autres caricaturistes. «Nous avions l’habitude de nous battre pour les caricaturistes des pays éloignés. Nous nous battons maintenant pour nos libertés dans nos démocraties.»

Patrick Chappatte collabore actuellement avec des médias en Suisse, en Allemagne, en France et aux États-Unis. Ses dessins ont été traduits dans de nombreuses langues et publiés dans 130 pays. Il réalise aussi des reportages en bande dessinée, intervient régulièrement dans les médias comme expert et est en tournée avec un spectacle interactif en français et en anglais.

Patrick Chappatte et le journaliste de Swissinfo Giannis Mavris à la mairie de Genève. Carlo Pisani /Swissinfo

