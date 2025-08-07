La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Postfinance fait recours pour préserver ses empreintes vocales

Keystone-SDA

Postfinance ne veut pas supprimer, d'ici au 1er octobre, toutes ses empreintes vocales. La banque a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral pour contester une décision prise par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. (PFPDT) estime que la reconnaissance vocale effectuée par Postfinance est contraire au droit de la protection des données. Pour lui, le consentement explicite des clients doit en outre être introduit par un « oui » prononcé oralement. La décision du Tribunal administratif fédéral est encore attendue, a fait savoir Postfinance jeudi.

Postfinance juge ces mesures « juridiquement infondées et disproportionnées », d’autant que le PFPDT avait été informé, avant sa décision, qu’un nouveau processus comprenant un « oui » oral serait introduit début 2026. Cette procédure est donc incompréhensible pour la banque, qui regrette l’absence de dialogue.

L’enquête du PFPDT a été close le 16 mai.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
28 J'aime
49 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
4 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision