Pour Edelweiss, 2025 s’annonce comme l’année des records

Keystone-SDA

La compagnie aérienne Edelweiss continue son ascension. La filiale de Swiss, elle-même contrôlée par le géant allemand Lufthansa, a atteint de nouveaux sommets, en dépit des turbulences politiques qui agitent le monde.

(Keystone-ATS) En 2025, elle a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 900 millions de francs. C’est ce qu’a indiqué mardi son directeur général Bernd Bauer lors d’un entretien accordé à AWP en marge d’une conférence de presse présentant le nouvel aménagement de la cabine de son avion long-courrier Airbus A350.

Les recettes ont ainsi dépassé le record de 900 millions de francs inscrit l’année précédente. M. Bauer n’a cependant rien dévoilé du résultat d’exploitation qui s’élevait à 81 millions en 2024. «Nous sommes encore en train de boucler nos comptes». En septembre dernier, le patron d’Edelweiss visait un Ebit entre 80 et 85 millions pour 2025.

La compagnie a également enregistré un record de passagers, avec 3,3 millions de personnes qui ont voyagé à bord de ses avions. Le taux d’occupation des appareils s’est quant à lui maintenu au même niveau que celui de 2024, autour de 82%, en raison d’avions plus grands.

Ce début d’année s’annonce par ailleurs prometteur. Avec 1,1 million de réservations à ce jour, «nous avons déjà enregistré un tiers de celles dont nous avons besoin par année», souligne Bernd Bauer.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

