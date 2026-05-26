Pour la Ligue contre le cancer, le prix du tabac est trop bas

Keystone-SDA

A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac du 31 mai, l'OMS met en garde contre les tactiques de l’industrie pour rendre leurs produits attrayants. La Ligue suisse contre le cancer demande donc serrer la vis sur les prix des produits du tabac et de la nicotine.

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(Keystone-ATS) Chaque année en Suisse, 9200 personnes décèdent des suites du tabagisme. La majorité des fumeurs et fumeuses commencent à consommer alors qu’ils sont encore mineurs. Ne pas fumer est la mesure la plus efficace pour prévenir un cancer, d’où l’importance d’empêcher l’entrée des jeunes dans la consommation.

La Ligue suisse contre le cancer estime que les produits du tabac et nicotiniques sont trop bon marché et donc accessibles aux jeunes. Elle demande de mettre en place une taxation plus sévère qui tienne compte de la nocivité du produit.

Le slogan international de la Journée mondiale sans tabac 2026 «Unmasking the Appeal» («Démasquer l’attrait») rappelle que l’attrait des produits à base de nicotine n’est pas le fruit du hasard. Pour les organisations de prévention, une politique de prix plus ambitieuse constitue un levier essentiel pour renforcer la protection des jeunes.