Pourparlers sur l’Ukraine: la délégation russe est arrivée à Genève

Keystone-SDA

Les responsables russes devant participer mardi aux pourparlers en Suisse entre Moscou, Kiev et Washington pour trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, sont arrivés à Genève, a indiqué à la presse une source au sein de la délégation russe.

(Keystone-ATS) L’avion, avec à son bord la délégation russe dirigée par l’historien nationaliste et ex-ministre de la Culture Vladimir Medinski, a atterri à Genève vers 07h00, a précisé cette source.

