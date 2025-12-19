Poutine assure que les troupes russes «avancent sur tout le front»

Keystone-SDA

Vladimir Poutine s'est félicité vendredi des récents gains territoriaux de son armée en Ukraine. Il a assuré que les forces russes "avancent sur tout le front", alors que d'intenses efforts diplomatiques menés par Washington sont déployés pour mettre fin à la guerre.

(Keystone-ATS) «Nos troupes avancent sur toute la ligne de contact (…), l’ennemi recule dans toutes les directions», a déclaré le président russe au début de sa grande conférence de presse annuelle retransmise à la télévision.