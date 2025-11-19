Près d’1 femme sur 3 victime de violences domestiques ou sexuelles

Keystone-SDA

Près d'une femme sur trois a été victime à un moment donné de violences domestiques ou sexuelles dans le monde. En près de 25 ans, la situation a peu changé, a déploré mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève.

(Keystone-ATS) Selon des chiffres de 2023, environ 840 millions de femmes sont affectées. Le chiffre a reculé de 0,2% par an dans les deux dernières décennies. Il atteint 13,4% en Suisse.

Parmi les victimes, 263 millions de femmes ont subi des violences sexuelles de la part d’une personne qui n’était pas leur partenaire. «Les violences contre les femmes sont l’une des injustices les plus vieilles et les plus persistantes, mais aussi l’une pour lesquelles la réponse est la moins importante», affirme le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le financement pour lutter contre ce problème s’effondre. Au moment où les urgences humanitaires, les changements technologiques et les inégalités économiques augmentent la menace pour les femmes, dit l’organisation.