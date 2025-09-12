La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Près de 100’000 centenaires au Japon, un record

Keystone-SDA

Le Japon compte désormais près de 100'000 personnes âgées de 100 ans ou davantage, dont une grande majorité de femmes. Ce nombre est en nette augmentation et à un niveau record, selon les données gouvernementales publiées vendredi.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Ces chiffres viennent confirmer le vieillissement démographique qui frappe la quatrième économie mondiale, alors même que sa population diminue. Au 1er septembre, le Japon dénombrait 99’763 centenaires, soit 4644 de plus qu’un an auparavant, et avec 88% de femmes parmi eux, a précisé le ministère nippon de la Santé dans un communiqué.

La personne la plus âgée de l’archipel est Shigeko Kagawa, 114 ans, vivant dans le département de Nara, près de Kyoto. Elle est restée active après 80 ans en tant que gynécologue-obstétricienne et médecin généraliste, selon le ministère.

«Marcher beaucoup lors des visites à domicile m’a permis de développer des jambes solides, qui sont la source de ma vitalité actuelle», a déclaré Mme Kagawa, citée dans le communiqué. Sa vue étant encore bonne, la doyenne nippone peut se permettre de passer ses journées à regarder la télévision, à lire les journaux et à faire de la calligraphie.

Crise démographique

La personne la plus âgée du monde est la Britannique Ethel Caterham, qui a fêté ses 116 ans en août, quelques mois après la mort de la religieuse brésilienne Inah Canabarro Lucas.

Le Japon connaît une crise démographique qui ne cesse de s’aggraver: l’augmentation de sa population âgée entraîne une flambée des coûts médicaux et sociaux, et la diminution de la main-d’oeuvre pour les financer, alors même que la natalité reste en berne. Selon des données officielles publiées en août, la population japonaise a connu une baisse record – de plus de 900’000 personnes – en 2024.

Le Premier ministre Shigeru Ishiba, actuellement démissionnaire, avait qualifié la situation d'»urgence silencieuse», promettant des mesures favorables aux familles, comme des horaires de travail plus flexibles et des services de garde d’enfants gratuits, pour tenter d’inverser la tendance. Les efforts des autorités restent sans résultat significatif pour l’heure.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
17 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
34 J'aime
26 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision