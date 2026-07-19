Près de 20’000 personnes au festival Les Georges à Fribourg

Keystone-SDA

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La 12e édition du festival Les Georges a accueilli 19'500 spectateurs en six soirées sur la place Georges-Python, à Fribourg. Entre lundi et samedi, des artistes comme Benjamin Biolay, Flora Fischbach, Solann et Oklou ont rassemblé les foules.

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(Keystone-ATS) Malgré une météo caniculaire, quelques averses et la tenue de la Coupe du monde de football, la fréquentation n’a que légèrement diminué par rapport à 2025. Pas moins de 21’000 personnes avaient assisté au festival. Trois soirées se sont déroulées à guichets fermés. Dans un communiqué, les organisateurs se félicitent de cette «magnifique édition».

Comme chaque année, ces derniers ont proposé, en parallèle de la programmation musicale, une offre culturelle plus large dédiée à différents publics. La journée des familles a par exemple réuni plus de 300 personnes autour de différents spectacles. Les enfants ont aussi pu participer à une «disco kids» dans le cadre de la garderie gratuite du festival.

Par ailleurs, un projet de médiation culturelle a permis à des jeunes de 15 à 25 ans de s’immerger dans la programmation musicale en créant des oeuvres sur la base des concerts et d’entretiens avec les artistes.

La 13e édition se tiendra du 12 au 17 juillet 2027.