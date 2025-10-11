Près de 2000 personnes à la manifestation pro-palestinienne à Berne

Keystone-SDA

Environ 2000 personnes se sont rassemblées samedi sur la place de la gare de Berne pour manifester contre la guerre à Gaza. Une forte présence policière était déployée et la circulation a été partiellement restreinte à titre préventif.

1 minute

(Keystone-ATS) La circulation a été déviée à proximité de la gare, a constaté une journaliste de Keystone-ATS. Les manifestants ont scandé «Free, free Palestine» et ont surtout mis en cause la politique suisse dans leurs slogans : «Neutralité tachée de sang», pouvait-on lire par exemple sur une banderole.

La présence policière était massive à la gare et dans la vieille ville, où des policiers d’autres cantons étaient également engagés. Le Palais fédéral était largement bouclé et entouré d’une clôture de protection mobile. Un canon à eau était également prêt à intervenir.

Aucune demande n’avait été déposée pour la manifestation. La semaine passée, la ville de Berne a demandé publiquement aux personnes appelant à la manifestation de le faire. N’ayant pas été contactée, elle a déconseillé la participation.