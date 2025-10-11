La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Près de 2000 personnes à la manifestation pro-palestinienne à Berne

Keystone-SDA

Environ 2000 personnes se sont rassemblées samedi sur la place de la gare de Berne pour manifester contre la guerre à Gaza. Une forte présence policière était déployée et la circulation a été partiellement restreinte à titre préventif.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La circulation a été déviée à proximité de la gare, a constaté une journaliste de Keystone-ATS. Les manifestants ont scandé «Free, free Palestine» et ont surtout mis en cause la politique suisse dans leurs slogans : «Neutralité tachée de sang», pouvait-on lire par exemple sur une banderole.

La présence policière était massive à la gare et dans la vieille ville, où des policiers d’autres cantons étaient également engagés. Le Palais fédéral était largement bouclé et entouré d’une clôture de protection mobile. Un canon à eau était également prêt à intervenir.

Aucune demande n’avait été déposée pour la manifestation. La semaine passée, la ville de Berne a demandé publiquement aux personnes appelant à la manifestation de le faire. N’ayant pas été contactée, elle a déconseillé la participation.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision