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Près de 23’000 appels de l’IMAD pendant la canicule à Genève

Keystone-SDA

L'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) a passé près de 23'000 appels téléphoniques pendant la période caniculaire auprès des malades et personnes fragiles identifiées comme étant très vulnérables face à ces températures. Au total, 286 visites supplémentaires ont eu lieu et 10 hospitalisations ont été requises, a affirmé mercredi cette entité.

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1 minute

(Keystone-ATS) Plus de 2500 personnes ont été l’objet d’un suivi renforcé par l’IMAD, en collaboration avec l’Office cantonal de la santé (OCS), le médecin cantonal ou encore les communes. Un volet préventif est déployé de mi-mai à mi-septembre.

En cas de doute lors d’un appel, les collaborateurs de l’IMAD se rendent au domicile de la personne sans délai. L’institution oeuvre également en soutien des communes, ajoute-t-elle encore.

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