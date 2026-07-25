Près de 260’000 «réfugiés du feu» évacués en France et en Espagne

Keystone-SDA

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Les incendies font rage samedi en France et en Espagne, avec près de 260'000 personnes évacuées près de la grande ville française de Bordeaux et dans la région de Madrid, métropole confrontée au "pire" feu de son histoire.

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(Keystone-ATS) Une personne a péri dans un incendie près de Valence, dans l’est de l’Espagne, a annoncé la mairie de la ville de Manises. Cet incendie est distinct de ceux qui font rage à l’ouest de Madrid. Il est désormais sous contrôle, a précisé la mairie sur X.

En France, avec près de 200’000 personnes contraintes de quitter leur domicile ou lieu de vacances, il est «très probable» qu’il s’agisse de l’opération d’évacuation de civils la plus importante jamais menée en France, hors conflit, selon le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez.

L’armée a été appelée en renfort avec un total de 1500 militaires qui seront mobilisés à partir de samedi soir. Pour la première fois, un avion de transport militaire A400M a été utilisé pour lutter contre le feu, grâce à un dispositif développé par son fabricant, Airbus, et pouvant larguer 20’000 litres d’eau ou de produit retardant le feu.

«Nous reconstruirons, nous réparerons et nous serons présents aussi longtemps qu’il le faudra», a assuré le président Emmanuel Macron sur X.

Les «réfugiés du feu» affluent en masse dans des centres d’accueil bondés de la région bordelaise (sud-ouest), laissant derrière eux un paysage de désolation. «On nous a dit: ‘il faut évacuer’. On a vu des colonnes de fumée, comme un volcan qui allait exploser», explique Frédéric Tavitian, 70 ans, qui a trouvé refuge au parc des Expositions de Bordeaux, transformé en centre d’accueil.

Désorientés et abattus, les 5 à 6000 «réfugiés du feu» ont dormi sur des lits de camp ou des tapis de sol, et parfois n’ont pas fermé l’oeil de la nuit.

«Menace reste très sérieuse»

Les flammes ont déjà parcouru plus de 32’000 hectares, soit plus de trois fois la superficie de Paris, et détruit au moins 100 bâtiments et 140 maisons ont indiqué les autorités à propos du «plus gros feu de la saison» dans une région très touristique, connue dans le monde entier pour son vignoble.

La menace posée par l’incendie massif qui sévit en Gironde «reste très sérieuse», même s’il «a perdu un peu de sa virulence» grâce à la baisse des températures et à l’augmentation de l’humidité, a déclaré la préfète Sophie Brocas, en appelant à ne «pas relâcher la vigilance».

«C’est de la désolation», souffle Matthieu Plessis, 40 ans, en découvrant samedi ses poules au plumage noirci et les ruines encore fumantes de sa maison en Gironde.

Il avait quitté les lieux vendredi et sa maison, «encore là hier soir», «a brûlé dans la nuit». «C’était l’enfer, à 15h00, il faisait nuit tellement il y avait de fumée et on a vu les pompiers partir au fur et à mesure, les vents ont tourné et il n’y avait plus personne pour protéger les maisons».

Les forêts s’enflamment d’autant plus facilement que la végétation et les sols européens sont très secs depuis des mois, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles qui ont traversé le continent en juin et en juillet et fait évaporer davantage d’eau.

C’est bien le changement climatique, causé principalement par la combustion continue du pétrole, du charbon et du gaz, qui rend la sécheresse actuelle plus sévère, ont conclu des climatologues du groupe World Weather Attribution dans une étude publiée jeudi.

«Sauver des vies»

De l’autre côté des Pyrénées, de terribles incendies font également rage en Espagne, où la priorité est de «sauver des vies», a insisté samedi le Premier ministre Pedro Sanchez.

Le préfet régional, Francisco Martín Aguirre, a souligné qu’avec l’augmentation de «l’humidité relative» et «la baisse des températures (…) il y a désormais une réelle opportunité de s’attaquer à cet incendie avec de bonnes chances de succès».

Deux feux de forêt distincts se sont rejoints vendredi pour ne plus former qu’un immense brasier, qui était sur le point de fusionner avec un autre encore dans la région voisine de Castille-et-León.

Le ciel de Madrid, d’abord couvert d’une brume de fumée brun-gris, s’est progressivement éclairci dans la journée. Les flammes déchaînées ont ravagé jusqu’à 25’000 hectares à l’ouest de cette grande capitale européenne.

Dans la région de Madrid, plus de 60’000 personnes ont désormais été évacuées, a annoncé le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska dans un dernier bilan à la baisse. Le précédent faisait état de 70’000 évacués.

Des pompiers suisses en renfort

Quelques heures après la France, l’Espagne a annoncé avoir activé le «Mécanisme européen de protection civile» et demandé «quatre moyens aériens de lutte contre les incendies», indiquant que la Grèce avait «accepté la demande, offrant deux avions Canadair».

L’Union européenne a déployé quatre avions en Espagne et trois en France, a indiqué la Commission européenne. Trente-quatre pompiers romands sont partis samedi de Genève en direction de Bordeaux pour épauler leurs homologues français. Le convoi est parti samedi à midi avec onze engins au total, dont six engins d’extinction et cinq véhicules légers et logistiques. Il doit arriver à Bordeaux samedi en soirée.

La 21e et dernière étape du Tour de France dimanche à Paris a par ailleurs été raccourcie pour soulager les services de secours mobilisés sur le front des feux.