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Près de 80’000 personnes au traditionnel brunch du 1er Août

Keystone-SDA

Environ 80'000 personnes ont participé samedi au traditionnel brunch à la ferme du 1er Août. Elles se sont rendues dans l'une des 283 exploitations qui proposaient des spécialités régionales et des produits frais.

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1 minute

(Keystone-ATS) Nombre de brunchs affichaient déjà complet bien à l’avance, ce qui témoigne de la grande popularité de cet événement, indique samedi l’Union suisse des paysans (USP). L’événement constituait aussi l’occasion de discuter avec les familles paysannes, de découvrir des animaux et d’obtenir un aperçu authentique de la vie quotidienne à la ferme.

Comme le veut la tradition, plusieurs conseillers fédéraux ont participé à l’un des brunchs. Le président de la Confédération Guy Parmelin s’est rendu dans une exploitation lucernoise et Elisabeth Baume-Schneider dans une ferme de Boécourt (JU). Ignazio Cassis a été reçu à Guin (FR) et Beat Jans dans l’Emmental (BE).

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