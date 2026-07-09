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Près de 900 vélos en libre-service pour la région Lausanne-Morges

Keystone-SDA

Lausanne Région et Région Morges lancent officiellement leur nouveau réseau harmonisé de vélos en libre-service. Quelque 900 deux-roues, tous électriques, sont à la disposition de 27 communes de la région, dont Lausanne et Morges.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le projet offre une solution de mobilité simple, flexible et complémentaire aux transports publics à l’échelle de l’agglomération Lausanne-Morges. Ce réseau unifié a l’avantage de permettre aux petites communes de bénéficier aussi d’une telle prestation, soulignent jeudi les partenaires dans un communiqué.

Le service est exploité par l’entreprise américaine Lime. Il est accessible via une application qui permet de localiser, déverrouiller et utiliser un vélo en quelques clics.

Ces vélos verts, équipés d’un panier à l’avant, sont accessibles dans les 27 communes ou sur les campus de l’EPFL et de l’Unil. Ils peuvent ensuite être restitués librement sur des arceaux ou des emplacements désignés grâce à un système de stations virtuelles.

Lime assurera l’exploitation quotidienne du réseau, son entretien et son rééquilibrage sur l’ensemble du territoire. Le service favorise une mobilité plus durable et améliore les correspondances avec les gares, les lignes de bus, les métros, le LEB et le futur tram.

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