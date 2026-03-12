Préavis de grève de la fonction publique pour le 23 avril

Keystone-SDA

La fonction publique genevoise annonce un préavis de grève reconductible pour le 23 avril prochain contre les coupes attendues dans le budget cantonal. L'Assemblée générale du Cartel intersyndical a aussi approuvé jeudi soir l'organisation d'une manifestation dans une semaine.

(Keystone-ATS) Le Conseil d’Etat doit présenter fin mars un nouveau projet de budget. Un groupe d’experts avait été mandaté pour proposer des coupes de 500 millions de francs. Certains syndicats redoutent même que celles-ci puissent être plus importantes encore.

Dans la résolution validée à l’unanimité, le personnel dénonce notamment les prévisions erronées ces dernières années dans les finances publiques genevoises. Celles-ci sont utilisées comme des prétextes pour des coupes dans les prestations, ajoute-t-il. De même, les baisses d’impôts successives ont coûté deux milliards de francs par an, affirme-t-il.

Et de déplorer l’insuffisance de postes, l’augmentation des inégalités, la suppression des annuités pour cette année et l’ensemble du plan quadriennal et l’absence d’indexation entière des salaires depuis 2021. La fonction publique fera grève le 23 avril, doublée d’une manifestation. Une reconduction sera discutée alors en Assemblée générale.

Parmi les revendications, outre l’annuité dès cette année, le personnel demande l’indexation des rétributions à 2,5% pour 2026 et celle des rentes. Davantage de postes, le retrait de la suppression du double dernier salaire avant la retraite, une contribution de solidarité demandée aux hauts revenus et aux grandes entreprises sont également exigés.

La résolution souhaite encore une revalorisation salariale pour les plus précaires, dans la santé et le social, de même qu’une amélioration pour les conditions du parascolaire. Et un terme aux attaques, selon le personnel, contre l’aide sociale. Le Conseil d’Etat a récemment décidé une coupe sur cette question.