Présence Suisse utilise l'Espagne comme vitrine

Ce contenu a été publié le 14 mars 2007 21:32 14. mars 2007 - 21:32

La Suisse dope sa présence à Valence. (Lucyna Koch)

Présence Suisse veut profiter de la Coupe de l'America à Valence et de l'Exposition internationale de Saragosse pour intensifier son action dans la péninsule ibérique.

La Coupe de l'America cet été, avec Alinghi en point de mire, et l'Exposition internationale en 2008 constituent deux occasions à ne pas manquer, selon l'organe de promotion de la Suisse.

Priorité stratégique de Présence Suisse depuis 2003, l'Espagne bénéficiera cette année et l'an prochain d'une attention particulière de la part de l'organe du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) chargé de promouvoir l'image de la Suisse dans le monde.



La Coupe de l'America cet été à Valence fournira ainsi le cadre à un événement auquel participeront la présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey, l'Orchestre de chambre de Genève et la Patrouille suisse.



Une série d'activités destinées aux milieux politiques, économiques, scientifiques et culturels, ainsi qu'aux jeunes sera par ailleurs mise en place, comme l'a indiqué Présence suisse mercredi.

Promouvoir l'Euro 08

«Alinghi, qui incarne l'esprit d'équipe et d'autres valeurs importantes comme le high tech, la précision et l'aventure, se prête parfaitement à compléter l'image de la Suisse à l'étranger», a confié le directeur de Présence Suisse Johannes Matyassy à swissinfo.



«La Suisse qui sera présente là-bas montrera qu'elle sait mettre en place des solutions technologiques de pointe grâce à l'innovation et à la collaboration entre le secteur privé et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)», a-t-il poursuivi.



A l'occasion de la Coupe de l'America, cinq containers pour le fret rouges et blancs et en forme de croix suisse seront dévoilés. Ils serviront à promouvoir l'Euro 2008 de football, qui aura lieu en Suisse et en Autriche.



Le budget de l'opération Valence, qui fait suite au programme de promotion MiraSuiza, se monte au total à un peu plus de 1 million de francs, dont 450'000 francs en 2006 et près de 600'000 en 2007.

Présence Suisse L'organisation Présence Suisse sert de plaque tournante pour la présence de la Suisse à l'étranger. Elle a pour mandat de diffuser des ...

A Saragosse ensuite

L'opération de séduction de Présence suisse en Espagne se poursuivra lors de l'Exposition internationale de Saragosse, qui aura lieu du 14 juin au 14 septembre 2008. Cet événement, qui devrait attirer plus de 6 millions de visiteurs, sera placé sous le thème 'Eau et développement durable'.



Le pavillon suisse abritera le projet 'Sous le lac' réalisé par l'architecte Thomas Fischer et la cinéaste Saskia Walker. Cette animation se déroule autour d'une gigantesque voile de bateau arrosée par un jet d'eau et servant d'écran pour la projection d'images de la Suisse.



Le pavillon traitera aussi du savoir-faire helvétique en matière de protection des eaux. Les lacs suisses seront présentés avec leurs particularités et leur écosystème.



«Il faut montrer deux choses aux visiteurs d'une exposition internationale: une impression et un souvenir de la Suisse. La voile géante servira à cela», a souligné Johannes Matyassy.



swissinfo et les agences

Faits L'Exposition internationale de Saragosse se tiendra du 14 juin au 14 septembre 2008.

Le gouvernement helvétique a débloqué un montant de 3 millions de francs pour la participation de la Suisse à cette exposition.

Le budget pour la présence suisse à Valence en marge de la Coupe de l'America se monte à 1 million de francs pour 2006 et 2007. Fin de l'infobox

Liens

Neuer Inhalt Horizontal Line