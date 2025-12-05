Présentation des lauréats du dispositif culturel Tempo à Neuchâtel

Keystone-SDA

L'Etat de Neuchâtel a présenté vendredi les neuf lauréats du premier appel à projets Tempo. Il s'agit d'un dispositif qui accompagne sur trois ans des structures culturelles professionnelles à des moments décisifs de leur développement artistique ou structurel.

(Keystone-ATS) Neuf projets issus de la musique, des arts de la scène et des arts visuels bénéficieront d’un soutien ciblé pour consolider leur organisation et renforcer leur capacité artistique et structurelle, a indiqué la Chancellerie d’Etat. Tempo est doté d’une enveloppe annuelle de 180’000 francs, précise le communiqué.

Le dispositif permet d’accompagner les neuf structures via un montant annuel de 20’000 francs chacune pour la période 2026–2028, soit un total de 60’000 francs par lauréat. Il vient compléter les dispositifs cantonaux existants par un soutien ciblé à des démarches de développement inscrites dans la durée.

Phase pilote

Les structures sélectionnées sont: Association des Amis Flous, Association Watzmannwahn, Atelier U-Zehn, Coilguns, Compagnie de l’Impolie, Compagnie des Autres, Humus Records, Les Variations Musicales et NT Production. Le soutien fera l’objet d’une convention précisant objectifs, étapes clés et modalités d’évaluation.

Le dispositif constitue une phase pilote, dont le Service de la culture évaluera les modalités de reconduction, rappelle encore le communiqué. Les neuf lauréats ont été sélectionnés parmi 33 dossiers déposés.